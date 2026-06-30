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Prvi veliki letnji talas i smena turista ovog popodneva su napravili potpuni saobraćajni kolaps na ključnim graničnim prelazima na Balkanu.

Hiljade srpskih turista, što onih koji se vraćaju sa zasluženog odmora, što onih koji tek kreću put letovališta, bukvalno stoje u kilometarskim kolonama. Najdramatičnija situacija je na prelazu Evzoni, gde se na izlazak iz Grčke ka Severnoj Makedoniji trenutno čeka duže od dva i po sata!

- Na Evzoniju je pravi pakao, stojimo u mestu već dva sata! Sunce prži, a ispred nas je kilometarska kolona. Prema slobodnoj proceni, nećemo proći još najmanje sat vremena - javlja za naš portal srpski turista koji se trenutno nalazi na licu mesta.

Ukoliko ovog popodneva krećete na put ili se vraćate sa mora, preporuka je da odmah promenite planiranu rutu, jer alternativni prelazi nude znatno brži prolaz.

Evzoni u potpunoj blokadi, kolone se ne pomeraju

Prema poslednjim informacijama sa terena, prelaz Evzoni je glavna kritična tačka. Zadržavanja za putnička vozila su prešla 150 minuta, a kolone se formiraju brže nego što granične službe uspevaju da propuste vozila.

Užareni asfalt, visoke letnje temperature i nepregledne kolone automobila dodatno otežavaju situaciju vozačima i putnicima, među kojima ima dosta male dece. Vozači javljaju da se vozila pomeraju tek na svakih desetak minuta za po nekoliko metara.

Foto: RINA

Dojran spas za vozače: Čeka se manje od 20 minuta!

Dok na Evzoniju vlada saobraćajni slom, oni koji su na vreme informisani i koji su izabrali alternativne pravce prošli su neuporedivo bolje.

- Na graničnom prelazu Dojran situacija je potpuno drugačija – zadržavanja za putnička vozila trenutno iznose svega 15 do 20 minuta. Iako ovaj prelaz zahteva malo skretanje sa glavne rute, vremenska ušteda je u ovom trenutku ogromna, pa se vozačima koji tek prilaze zoni granice savetuje da se odmah preusmere - rekao nam je Petar Milošević koji je brzo prošao granicu.

Pojačan pritisak i na Gradini

Ništa bolja situacija nije ni na prelazima koji vode ka bugarskom primorju ili se koriste kao tranzitna ruta. Na graničnom prelazu Gradina, na izlazu iz Srbije, odnosno ulazu u Bugarsku, trenutno se beleže zadržavanja od oko sat vremena.

S obzirom na to da je popodnevni špic u jeku, saobraćajna policija i Auto-moto savez upozoravaju da ova gužva ima tendenciju rasta u narednim satima.

Foto: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Alternativni pravci ka Grkoj

Medžitlija / Niki (kod Bitolja) – Radi 00–24h. Idealna opcija za sve koji putuju na jonsku obalu (Lefkada, Parga, Vraho, Krf). Odavde se direktno izbija na auto-put Egnatia Odos, čime se potpuno zaobilaze Solun i gužve oko njega.

Preko Bugarske (zamena za prelaz Kulata):

Ilinden / Exochi (kod Goce Delčeva) – Radi 00–24h. Odlična i rasterećena ruta za turiste koji su se uputili ka regiji Stavrosa, Asprovalte, Vrasne ili na ostrvo Tasos.

Makaza / Nimfea (kod Kardžalija) – Radi 00–24h. Namenjen isključivo za putnička vozila. Najbrži prolaz za one koji letuju na krajnjem istoku Grčke (Aleksandrupolis) ili na Tasosu.

Ukoliko je gužva počela već na samom izlazu iz Srbije na Preševu, kao prva alternativa preporučuje se prelaz Prohor Pčinjski.