Na naplatnim stanicama širom Srbije jutros nema zadržavanja.
stanje na putevimA
NA PREŠEVU BEZ GUŽVE, ALI NA IZLAZU IZ MAKEDONIJE ZA EVZONI KOLONAMA SE NE VIDI KRAJ! AMSS savetuje vozačima da pre polaska na put pažljivo isplaniraju rutu
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Saobraćaj će biti većeg intenziteta na auto-putevima, glavnim magistralnim putevima i prilazima graničnim prelazima zbog početka sezone odmora, zbog čega se vozačima savetuje da pre polaska na put pažljivo isplaniraju svoju rutu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na naplatnim stanicama širom Srbije jutros nema zadržavanja.
Preševo jutros, izlaz iz Srbije
Foto: AMSS kamere printscreen
Čekanja nema ni na graničnim prelazima, ni za putnička, ni za teretna vozila.
Kurir.rs
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