Slušaj vest

Saobraćaj će biti većeg intenziteta na auto-putevima, glavnim magistralnim putevima i prilazima graničnim prelazima zbog početka sezone odmora, zbog čega se vozačima savetuje da pre polaska na put pažljivo isplaniraju svoju rutu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama širom Srbije jutros nema zadržavanja.

Preševo jutros, izlaz iz Srbije

Screenshot 2026-07-01 074655.jpg
Foto: AMSS kamere printscreen

Čekanja nema ni na graničnim prelazima, ni za putnička, ni za teretna vozila.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoZaboravite na vojsku u pozorištima i bolnicama: Ko izabere civilno služenje, zadužuje džoger i četku u kasarni i ostaje duplo duže
Obuka vojnika
DruštvoŠta sve ne smete uneti u Grčku, ove 3 stvari su strogo zabranjene! Srbi ih često nose, a carinici naplaćuju kaznu - Detaljan spisak
Gužva na grčkoj granici, kolona automobila
DruštvoU NAREDNIH SAT SPREMITE ZA UDAR NEVREMENA NA BEOGRAD I OVE DELOVE SRBIJE! Ovako je noćas grmelo i pljuštalo u Užicu, na Ljuboviju padale kugle leda! FOTO/VIDEO
nevreme.jpg
DruštvoDetaljna prognoza Ivana Ristića za jul: Stiže navreme a ovaj deo Srbije je prvi na udaru! Evo kog datuma tačno će biti vrhunac ekstremno toplotnog talasa
13213213212.jpg
DruštvoSPC danas obeležava 3 sveta mučenika: Veruje se da ako izgovorite ovu molitvu pratiće vas sreća tokom godine
sve.jpg