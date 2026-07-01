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Na Božić 7. januara 1970. godine u Čačku, rođen je arhimandrit Metodije, starešina manastira Hilandara.

Roditelji su mu Čačani, otac Momčilo i majka Milka Marković, a na krštenju je dobio ime Vladimir.

Trenirao košarku u mladosti

Nakon završene Osnovne škole "Vuk Karadzić" u Čačku učio je u čačanskoj Gimnaziji i Tehničkoj školi. Pored škole, u mladosti je trenirao košarku u čačanskom "KK Borac" pod trenerskom palicom poznatog Vlada Androića.

Arhimandrit Metodije, starešina manastira Hilandara. Foto: RINA

- Tokom njegovog boravka u Čačku na njegov duhovni život naročit uticaj imao otac Sava iz manastira Svetog Vaznesenja. Posle odsluženja vojnog roka uputio se na studije. Studirao je Elektrotehnički fakultet u Beogradu i pohađao misionarsku školu pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog kod prote Ljubodraga Petrovića. Posle dugih duhovnih priprema naš zemljak Vladimir Marković se 1994. godine konačno uputio u najstariju srpsku učionicu, u Sveti manastir Hilandar. Tamo je najpre bio iskušenik, a zatim monah koga je naročito zapazio i duhovno hrabrio otac Mitrofan Hilandarac - rekli su ranije za RINU u Udruženju Čačana u Beogradu.

U čin jeromonaha rukopoložen 1997. godine

U monašku shimu, pod imenom Metodije, 1995. godine postrigao ga je hilandarski iguman Mojsije. Ugledni hilandarski starac i duhovnik Agaton, bio je njegov dugogodišnji duhovni rukovoditelj. U čin jeromonaha rukopoložen je 1997. godine. Desetak godina obavljao je poslušanje manastirskog epitropa, pomoćnika igumana, a poslednjih godina je po odluci blaženopočivšeg igumana Mojsija, bio i njegov zamenik. Od 1999. godine je duhovnik, a jedno vreme primio je u poslušanje duhovno rukovođenje mlađe bratije od kojih je većinu priveo monaškom postrigu.

Manastir Hilandar Foto: Kurir.rs/Uglješa Balšić

Briga o hilandarskom nasleđu

Predsednik je Upravnog odbora Zadužbine Svetog manastira Hilandara, ustanove koju je manastir osnovao 2003. godine u Srbiji radi dobrotvornog rada i brige o hilandarskom nasleđu. Nakon razornog požara koji je 2004. godine progutao polovinu Hilandara, jeromonah Metodije je dobio zaduženje da rukovodi poduhvatom njegove obnove.

Nakon smrti prethodnog igumana manastira Hilandar, Mojsija Žarkovića, bratstvo je oca Metodija kao jeromonaha 18. aprila 2010. godine izabralo za novog igumana. Ustoličen je 16. maja 2010. godine. Izborom za igumana dobio je i čin arhimandrita, starešine Svetog manastira Hilandara na Svetoj Gori.