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Bodrum nije samo destinacija, već doživljaj. Grad svetlosti i mora, gde se beli kameni zidovi presijavaju pod suncem, a plavetnilo horizonta deluje beskrajno. Nekadašnji antički Halikarnas danas je sinonim za sofisticiran odmor, umetnost i jedinstvenu atmosferu. U njegovim uskim ulicama mešaju se mirisi bugenvilije, zvuci talasa i žamor iz malih galerija i restorana, dok tvrđava Svetog Petra podseća na bogatu istoriju koja ovom mestu daje posebnu dubinu.

U Bodrumu dani počinju mirno – kupanjem u kristalno čistom moru i ispijanjem kafe uz pogled na jahte u marini – a završavaju se večerama pod zvezdama i šetnjama osvetljenom obalom. Ovo je destinacija u kojoj se glamur ne nameće, već dolazi prirodno, kroz detalje, stil i atmosferu. Bodrum privlači putnike koji žele više od klasičnog letovanja – one koji traže spoj kulture, estetike, vrhunske gastronomije i lagodnog ritma života.

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Upravo u ovom ambijentu, gde su vrhunski dizajn i pažljivo osmišljena usluga deo svakog dana odmora, nalazi se jedan od najprestižnijih resorta u regiji. Lujo Hotel 5★ predstavlja pravi izbor za elegantan i sadržajan odmor, uz bogatu ponudu aktivnosti i sadržaja prilagođenih svim uzrastima. Resort je osmišljen kao destinacija za sebe, gde se savremen dizajn, visok nivo usluge i pažljivo osmišljeni detalji stapaju u potpuno iskustvo boravka. Lujo Hotel nalazi se u mestu Meşelik, oko 4 kilometra od centra Güvercinlika, približno 20 kilometara od centra Bodruma i oko 15 kilometara od aerodroma. Otvoren je 2018. godine, prostire se na površini od 110.000 m² i raspolaže sa 24 različita tipa smeštajnih jedinica raspoređenih u 13 četvorospratnih blokova.

Foto: Promo

Jedna od najvećih prednosti hotela je plaža duga gotovo jedan kilometar, sa belim peskom i nekoliko različitih zona za odmor. Joy Beach, Escape Beach, Indigo Beach Club za goste starije od 16 godina i Secret Beach pružaju drugačije ambijente tokom dana, dok ponton površine oko 1.850 m² dodatno upotpunjuje doživljaj boravka uz more. Ležaljke i suncobrani dostupni su gostima bez doplate. Smeštaj u Lujo Hotelu osmišljen je za goste koji žele visok nivo komfora i pažljivo oblikovan prostor. Sve sobe mogu imati delimičan ili direktan pogled na more, a opremljene su centralnom klimom sa individualnom kontrolom, Nespresso aparatom, ketlerom, SAT LCD televizorom, sefom, Wi-Fi internetom, mini-barom, bademantilom i papučama, kvalitetnom kozmetikom u kupatilu, kao i mogućnošću izbora jastuka i dušeka.

Foto: Promo

U ponudi se nalaze različiti tipovi soba i apartmana – od Superior i Deluxe soba, preko Terrace i Laguna swim-up soba, do porodičnih suite jedinica i posebnih Indigo Clubber soba namenjenih odraslim gostima. Pojedine kategorije imaju jacuzzi na terasi, direktan pristup bazenu ili prostrane dnevne i spavaće zone, što hotel čini pogodnim i za parove i za porodice. Gastronomska ponuda jedan je od najvažnijih aduta hotela. Usluga je organizovana kroz Luxury À la Carte All Inclusive koncept, a gostima je na raspolaganju devet à la carte restorana sa različitim kuhinjama i četrnaest barova raspoređenih u raznim delovima resorta.

Foto: Promo

Vodenim sadržajima u Lujo Hotelu posvećena je posebna pažnja. Gostima su na raspolaganju glavni bazen, dečiji bazen, Fly-Inn bazen, Joy Beach bazen sa morskom vodom, Indigo Beach Club bazen, zatvoreni bazeni za odrasle i decu, aqua park sa šest tobogana, kao i bazeni namenjeni gostima vila i Laguna soba sa direktnim pristupom vodi. Za porodice sa decom posebno je značajan Kijo Club, koncept osmišljen za različite uzraste, sa mini diskom, mini pozorištem, igralištem i kreativnim radionicama. Na zahtev, hotel nudi i kompletan program i opremu za bebe, što boravak porodicama čini još jednostavnijim i udobnijim.

Foto: Promo

Ljubiteljima aktivnog odmora dostupni su joga, pilates, košarka, odbojka na plaži, mini fudbal, kurs plivanja, kanu, stoni tenis i četiri teniska terena. Tokom dana i večeri organizuju se animacije, živa muzika, bioskop, diskoteka i različiti zabavni sadržaji. Wellness segment obuhvata zatvoreni bazen, fitness centar, parno kupatilo, saunu i slanu sobu, namenjene gostima koji žele dodatno opuštanje i regeneraciju tokom boravka. Zahvaljujući spoju savremenog dizajna, vrhunske gastronomije, pažljivo osmišljene usluge i jedinstvene atmosfere Bodruma, Lujo Hotel 5★ predstavlja izbor za putnike koji od letovanja očekuju više – mesto na kojem se odmor pretvara u iskustvo koje se dugo pamti.

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije.

Foto: Promo

Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travel, dok klijenti koji žele online rezervaciju uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Green