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Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su prof. dr Vladimir Jakovljević, Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu i prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, prodekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

- Posebno bih izdvojila inovativnu i antitumorsku terapiju koja je danas dostigla visok nivo preciznosti, tačnosti i efikasnosti. Ona je u velikoj meri personalizovana, jer se tačno utvrđuje tip tumora i u skladu s tim primenjuje odgovarajuća terapija koja deluje na tumorske ćelije, uz očuvanje zdravog tkiva. Konvencionalne onkološke terapije, nažalost, često su imale brojna neželjena dejstva, jer su pored malignih zahvatale i zdrave ćelije, uključujući i one važne za imunski i hematopoetski sistem - rekla je Arsić Arsenijević.

Foto: Kurir Televizija

Širi pristup lečenju i podršci pacijentima

Kako je istakla, savremeni medicinski pristupi ne obuhvataju samo terapiju, već i dodatne oblike podrške pacijentima i njihovim porodicama u okviru šireg sistema brige o zdravlju.

- Ovaj pristup predstavlja značajan napredak u medicini u Srbiji, ali verujem da postoje i dalji planovi za unapređenje podrške obolelima, kao i njihove nege i pomoći porodicama. Veoma je važna i psihološka podrška, kao i edukacija, pa lekove ne treba posmatrati kao jedini benefit, već kao deo šireg zdravstvenog sistema i sveobuhvatne brige o pacijentima - kaže ona.

Jakovljević je ocenio da država kroz ovu meru pokušava da ublaži troškove za građane, uz napomenu da u lancu formiranja cena postoji prostor za korekcije marži, dok farmaceutska industrija i dalje ostvaruje visok globalni obrt.

- Farmaceutske kuće, naravno, moraju da vode računa o svom interesu, jer od prodaje lekova žive. Istina je negde na sredini. Ovo je klasična intervencija države da se pomogne građanima, jer bi tek tada, kada bi se znalo koliko lekovi zaista koštaju od proizvodnje do apoteke, usledile reakcije. Postoji prostor u tom lancu za korekciju cena i marži, ali i za zaradu farmaceutskih kompanija, koja neće biti ugrožena, s obzirom na obim tržišta. Farmaceutska industrija ima izuzetno visok globalni obrt - naveo je.

Vladimir Jakovljević Foto: Kurir Televizija

- Slažem se da je posebno važna intervencija kod inovativnih i onkoloških lekova, gde, nažalost, postoji veliki broj oboljenja. Međutim, jednako je važna i odluka o smanjenju cena terapija za hronične bolesnike - dijabetes, astmu, hipertenziju i druge bolesti, jer te terapije koristi mnogo veći broj ljudi. Većina ljudi, uključujući i mene, koristi neku od tih terapija. Zato ovakve mere mogu značajno da utiču na svakodnevni život hroničnih pacijenata - za emisiju "Redakcija", objasnio je Jakovljević.

02:26 Lekovi jeftiniji, terapije dostupnije! Arsić Arsenijević i Jakovljević o velikim promenama u zdravstvenom sistemu: "Ovo značajno menja svakodnevicu pacijenata" Izvor: Kurir televizija

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