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Tradicionalna komemoracija na Vidovdan, posvećena civilnim žrtvama poslednjeg rata održana je u organizaciji i uz prisustvo predstavnika srpske zajednice u Vukovaru, završila incidentom.

Gradska organizacija SDSS-a, Zajedničko veće opština Vukovar, Veće srpske nacionalne manjine Grada Vukovara i članovi Udruženja "Protiv zaborava“ komemorativnim govorima, polaganjem venaca i bacanjem zajedničkog venca u Dunav odali su počast nevinim civilnim žrtvama, prisećajući se događaja iz 1990. godine i stradanja civila u parku Breza u Borovu naselju i na starom ušću Vuke u Dunav. Komemoraciju je, međutim, zasenio incident nakon njenog završetka, kada su položeni venci završili u kontejneru za otpad.

Okupljeni u duhu zajednice i sećanja na ratna stradanja, delegati su prvo u parku Breza položili vence, izrazivši tokom održanog govora pijetet žrtvama kao i saosećanje za njihovu decu i porodice. Nakon što se skup preselio na staro ušće Vuke u Dunav, predsednik ZVO-a bacio je zajednički venac, čime je komemoracija bila završena.

- Svake godine na Vidovdan srpska zajednica obeležava stradanje srpskih civila, koji su ubijeni pre početka ratnih dejstava. Nalazimo se na dva mesta stradanja, u parku Breza u Borovu naselju i na starom ušću reke Vuke u Dunav, gde su likvidirani ljudi i bačeni u Dunav.Ti ljudi su tada ubijeni, ali stradavaju svake godine jer niko ne priznaje njihovu žrtvu i to je ono o čemu moramo da govorimo. I dosad smo govorili i govorićemo o tome i dalje. Važno je da se okupljamo svake godine i ne dozvolimo da istina ode u zaborav. Želimo da se na dostojanstven način obeleži sećanje na njih jer svaka žrtva zaslužuje poštovanje, bez obzira na nacionalnu pripadnost - poručio je Drakulić.

Foto: Marko Karovic

Organizatori su poručili takođe da cilj komemoracije nije produbljivanje društvenih podela, već negovanje kulture sećanja, iskazivanje poštovanja prema svim nevinim žrtvama i podsticanje odgovornosti svih strana za ratna stradanja. To je u izjavi za medije potvrdio zamenik gradonačelnika Grada Vukovara i predsednik GO SDSS-a Srđan Kolar.

- SDSS je prisutan ovde od početka obeležavanja ovog događaja. O tome govorimo i u Veću Grada Vukovara. Današnju poruku bih uputio srpskoj zajednici koja treba da bude sa svima nama danas, kako bi zajedno negovali kulturu sećanja na ovaj praznik. Trenutna atmosfera u društvu je takva da se kalkuliše kada je reč o srpskim žrtvama kao i o mestu stradanja. Većinska vlast u Vukovaru nije do sada pokazala razumevanje kada je u pitanju konzumiranje prava zagarantovana Ustavom, pa niti kada je reč o ovakvim događajima kojima iskazujemo poštovanje nevino stradalim civilima. Da su to bili i Srbi to je de fakto i to niko ne može osporiti. Nažalost, to je istina koja nosiocima političke vlasti u Vukovaru smeta. Sa tim se moramo svi suočiti. Ne može se jednostrano gledati na ratne posledice, nego obe strane moraju prihvatiti istinu, priznati svoje zločine i tako graditi budućnost. Mislim da je to neophodno i važno za sve građane Vukovara - istakao je Kolar u izjavi za medije.

Saosećanje i žalost zbog mnogih porodica koje do danas ne znaju gde se nalaze posmrtni ostaci njihovih najmilijih članova izrazila je predsednica Udruženja „Protiv zaborava” Marica Šeatović.

- Žao mi je svih ljudi koji traže posmrtne ostatke svojih najmilijih i nemaju gde da zapale sveću i polože cvet. Ostaje nam da živimo u nadi da će biti pronađeni, mada verovatno svi neće, ali se nadam da će se rasvetliti sudbine još mnogih, koji se vode kao nestali u ratu - rekla je Šeatovićeva.

Međutim, simboličan čin odavanja počasti nije imao dostojanstven epilog, jer nije dugo ostao na mestu na kojem je položen. Venci, kao simbol sećanja na nevino stradale civile, nedugo zatim završili su u kontejneru za otpad. Fotografije koje su se nakon događaja pojavile u javnosti izazvale su ogorčenje među pripadnicima srpske zajednice, koji smatraju da je na taj način narušeno dostojanstvo komemoracije i iskazano nepoštovanje prema žrtvama kojima je skup bio posvećen.