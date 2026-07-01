- Pripravnici i nastavnici koji prvi put zasnivaju radni odnos po zakonu imaju mentora . Međutim, mentorski rad danas nije adekvatno vrednovan. Mentorima nije umanjena nastavna norma , niti su dodatno plaćeni za odgovoran i zahtevan posao koji obavljaju. Zbog toga sve manje iskusnih nastavnika želi da prihvati ovu važnu ulogu - navodi se u saopštenju Foruma srednjih stručnih škola.

- Mentor mora biti iskusan i uspešan nastavnik koji će mladom kolegi preneti znanje i iskustvo: kako se priprema i realizuje čas, kako se vodi pedagoška dokumentacija, kako se izrađuju testovi, kako se objektivno ocenjuju učenici, kako se zaključuju ocene, kao i kako se ostvaruje vaspitna i obrazovna uloga nastavnika. Predlažemo da mentor ima najmanje dva časa nedeljno namenjena radu sa pripravnikom – za analizu priprema, praćenje nastave, razgovor o metodici rada, ocenjivanju i svim drugim segmentima nastavnog procesa - navodi se u saopštenju.