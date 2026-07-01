Slušaj vest

Kvalitetno obrazovanje u Srbiji u velikoj meri zavisi od podrške nastavnicima početnicima, ali nedostatak adekvatnog vrednovanja mentorskog rada stvara ozbiljne probleme u praksi, tvrde predstavnici Foruma srednjih škola.

Uvođenje finansijskih podsticaja i smanjenje nastavne norme Forum vidi kao ključne korake ka uspešnoj obuci mladih kolega.

- Pripravnici i nastavnici koji prvi put zasnivaju radni odnos po zakonu imaju mentora. Međutim, mentorski rad danas nije adekvatno vrednovan. Mentorima nije umanjena nastavna norma, niti su dodatno plaćeni za odgovoran i zahtevan posao koji obavljaju. Zbog toga sve manje iskusnih nastavnika želi da prihvati ovu važnu ulogu - navodi se u saopštenju Foruma srednjih stručnih škola.

Ne propustiteDruštvoVeće plate za ovih 5 nastavničkih zanimanja? Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković otkrio koja zanimanja postaju deficitarna
Dejan Vuk Stanković

Forum predlaže Ministarstvu prosvete i Ministarstvu finansija da razmotre uvođenje posebnog finansijskog vrednovanja mentorskog rada ili umanjenja nastavne norme za nastavnike koji obavljaju mentorski posao.

- Mentor mora biti iskusan i uspešan nastavnik koji će mladom kolegi preneti znanje i iskustvo: kako se priprema i realizuje čas, kako se vodi pedagoška dokumentacija, kako se izrađuju testovi, kako se objektivno ocenjuju učenici, kako se zaključuju ocene, kao i kako se ostvaruje vaspitna i obrazovna uloga nastavnika. Predlažemo da mentor ima najmanje dva časa nedeljno namenjena radu sa pripravnikom – za analizu priprema, praćenje nastave, razgovor o metodici rada, ocenjivanju i svim drugim segmentima nastavnog procesa - navodi se u saopštenju.

Ne propustiteDruštvoFORUM SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA UPOZORAVA: Nastavnici ne mogu da zaključe deci ocene zbog roditelja! Evo u čemu je problem!
profimedia0172696241.jpg
BeogradPRVI PUT NAGRADE DOBIJAJU I NASTAVNICI! Opština Novi Beograd donela odluku o nagrađivanju đaka
Screenshot 2026-06-17 102636.jpg
DruštvoCrveni alarm u školama: Dve trećine devojaka doživelo seksualno uznemiravanje, dualno obrazovanje posebno rizično
Srednjoškolci, učenice

03:49
OSNOVNA ŠKOLA U NOVOM PAZARU POZNATA PO INOVACIJAMA UVODI JOŠ JEDNU - Školske uniforme nosiće i nastavnici i deca? Roditelji su glasali i ovo su rezultati Izvor: Kurir televizija