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Tokom letnjih meseci, popularne turističke destinacije često se suočavaju sa velikim pritiskom posetilaca i potrebom da se jasno reguliše korišćenje javnih površina. Upravo zbog toga, lokalne vlasti u mnogim mestima pojačavaju kontrole i podsećaju građane i turiste na pravila ponašanja kako bi se sačuvala priroda i obezbedio red.

Jedna od takvih poruka stigla je i sa Bleda u Sloveniji, gde komunalno redarstvo sprovodi pojačane kontrole javnih površina u užem centru ovog popularnog turističkog mesta, saopšteno je na zvaničnoj Fejsbuk stranici "Medobčinski inšpektorat in redarstvo Bled, Bohinj in Železniki" (Međuopštinska inspekcija i komunalno redarstvo Bleda, Bohinja i Železnik).

Kako se navodi u objavi, redari svakodnevno obilaze teren i posebno kontrolišu područje priobalnog pojasa između Grajskog kupališta i Grand hotela Toplice, koje je ujedno i deo gde prirodno postoji velika hladovina i gde brojni turisti obično izaberu da se sklone od sunca. Ipak, nadležni ističu da taj deo obale nije namenjen za kupanje niti za ležanje, i da je jasno obeležen upozoravajućim tablama, kao i dodatno ograđen.

Kazna 200 evra

U objavi se upozorava da se na terenu beleži veliki broj kršenja ovih pravila, a za nepoštovanje propisa predviđena je novčana kazna u iznosu od 200 evra.

Foto: Vladimka production/Shutterstock

Istovremeno, građanima i turistima koji žele odmor u prirodi upućuje se alternativa - prostor pod Stražom, gde su, kako navode nadležni, u hladu drveća uređeni prostori za odmor sa ležaljkama.

- Svi koji žele odmor i opuštanje u prirodi upućujemo ka Straži, gde su u hladu drveća uređeni prostori za odmor sa ležaljkama. Poseban prostor je namenjen i četvoronožnim prijateljima, koji imaju na raspolaganju kućice za pse za udoban i miran boravak - stoji u objavi.

Na kraju objave, iz Međuopštinske inspekcije i komunalnog redarstva Bleda, Bohinja i Železnika zahvaljuju svima koji poštuju pravila, uz poruku da time doprinose očuvanju prirodnih vrednosti Bleda, zaštiti obale od erozije i prijatnijem ambijentu za stanovnike i posetioce.

"Kako vas nije sramota?"

Uvođenje ovakvih pravila i propisivanje visokih novčanih kazni izazvalo je nezadovoljstvo i burne reakcije među brojnim turistima, kako domaćim tako i stranim, koji smatraju da su mere previše restriktivne u uslovima letnjih vrućina.

- Majko, šta si danas radila na poslu? 'Ništa, jednom čoveku sam napisala kaznu od 200 evra jer je sedeo u hladu ispod drveta - napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao:

- Maaa, kako vas nije sramota, stvarno... po mom mišljenju to je kršenje ljudskih prava... kakve kazne, kakva pravila, pa zar smo se zato rodili?!

"Uznemiravate ljude koji traže komadić hlada"

Jedan korisnik upozorava na nelogičnost zabrana tokom toplotnog talasa i mogućnost neprijatnih posledica:

- Razumeo bih u normalnim danima, ali po ovoj vrućini uznemiravate ljude koji traže komadić hlada? Onda ćete se čuditi kada neki redar završi na hitnoj pomoći.

Posebno oštar komentar dovodi u pitanje samu logiku zabrana u javnom prostoru:

- Da li je uopšte dozvoljeno disati na Bledu? Da mene maltretira redar zato što sedim u hladu, gurnuo bih ga direktno u jezero.

"Prestanite da maltretirate pošten narod"

Još jedan korisnik ukazuje na kontradikciju između upozorenja o vrućinama i zabrana korišćenja hlada:

- Od kada je zabranjeno sesti u hlad pod drvo ili bilo kakvu hladovinu po ovakvoj vrućini... slušamo na televiziji da je toplotni talas i da je potrebna dovoljna količina tečnosti i hlada! Prestanite da maltretirate pošten narod... radije im dajte da jedu i piju!