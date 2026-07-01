Pred istaknutim članovima srpske dijaspore u Trstu odato je priznanje 85. godišnjem deda Gojku za vernu službu i nesebičan dugogodišnji rad. U svom govoru okupljenima generalni konzul je konstatovao da mu je bila čast i privilegija da u prethodnom

mandatu kao konzul u Trstu upozna deda Gojka, koji je 27 godina radio kao domar u Generalnom konzulatu. Država Srbija nikoga ne zaboravlja - pa tako ni svoje najstarije i najvrednije dijasporce, poručili su iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Trstu.