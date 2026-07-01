DEDA GOJKU URUČENA PLAKETA, 27 GODINA RADIO KAO DOMAR U KONZULATU U TRSTU: Država Srbija nikog ne zaboravlja! Ni svoje najstarije i najvrednije dijasporce
Dugogodišnjem radniku Generalnog konzulata Gojku Jovanoviću uručena plaketa za zasluge. Generalni konzul Republike Srbije u Trstu Nemanja Sekicki uručio je dugogodišnjem članu kolektiva Generalnog konzulata Gojku Jovanoviću u utorak 30. juna 2026. godine plaketu za zasluge.
Pred istaknutim članovima srpske dijaspore u Trstu odato je priznanje 85. godišnjem deda Gojku za vernu službu i nesebičan dugogodišnji rad. U svom govoru okupljenima generalni konzul je konstatovao da mu je bila čast i privilegija da u prethodnom
mandatu kao konzul u Trstu upozna deda Gojka, koji je 27 godina radio kao domar u Generalnom konzulatu. Država Srbija nikoga ne zaboravlja - pa tako ni svoje najstarije i najvrednije dijasporce, poručili su iz Generalnog konzulata Republike Srbije u Trstu.
Iako odavno u penziji, Gojko Jovanović i dalje inspiriše mlađe svojim duhom i vedrinom, te je ostavio neizbrisiv trag u srpskoj dijaspori kojoj pripada od 1971. godine kada je došao u Trst.
Iako je proveo većinu života u Trstu, Gojko Jovanović nije zaboravio svoj rodni kraj, selo nadomak Požarevca i stalno pominje svoju Srbiju.
Dodeli priznanja prisustvovali su protojerej-stavrofor Raško Radović, predsednik Crkvene opštine Srpske pravoslavne crkve u Trstu Zlatimir Selaković, proslavljeni košarkaški trener Bogdan Tanjević i drugi istaknuti predstavnici srpske dijaspore u Trstu za koje je kolektiv Generalnog konzulata pripremio prigodan ručak.
Kurir.rs