Slušaj vest

Odlazak na letovanje uvek nosi dozu uzbuđenja, ali trenutak nepažnje na plaži dovoljan je da se bezbrižan odmor pretvori u potpunu agoniju. Upravo kroz takav rolerkoster emocija prošao je srpski turista Predrag, koji trenutno boravi na Tasosu, kada je tokom prepodnevnog kupanja shvatio da je u duboko more uneo stvar bez koje ne može da se vrati kući - elektronski ključ od automobila.

Sve se odigralo na poznatoj plaži Atspas, u blizini Limenarije. Predrag je, potpuno zaboravivši da isprazni džepove iz šorca za kupanje, ušao u vodu, a ključ je tokom plivanja neprimetno skliznuo i potonuo na dno.

Kada je shvatio šta se dogodilo, usledio je hladan tuš i panična potraga na dubini od oko tri i po metra.

Tasos Foto: Shutterstock

U trenucima kada je situacija delovala bezizlazno, ključnu ulogu odigrala je solidarnost na plaži, ali i neverovatna snalažljivost njegove supruge.

- Ja sam se ubio plivajući i roneći. Srećom, plaža je izuzetno čista i prozirna, sa predivnim peščanim dnom, pa se crni ključ sa priveskom izdvajao na pesku. U pomoć su nam pritekla i braća iz Moldavije koji su mi pozajmili naočare za plivanje, ali ključ je na kraju čudesno pronašla moja supruga! Iskoristila je običan dušek na naduvavanje koji ima proziran jastuk za osmatranje prirode ispod vode. Na meni je posle bilo samo da zaronim i izvučem ga - prepričao je Predrag na Fejsbuk grupi Grčka info ovu dramu sa srećnim krajem.

Spasavanje elektronike u grčkom selu

Međtim, izvlačenje ključa iz mora bio je tek prvi deo problema. Slana voda je izuzetno korozivna i za samo nekoliko minuta može trajno da uništi elektroniku vozila. Predrag je odmah primenio zlatno pravilo - izvadio je bateriju i ni slučajno nije pritiskao tastere kako ne bi izazvao kratak spoj.

Usledila je hitna potraga za "prvom pomoći" po lokalnim apotekama i mini-marketima u mestašcu koje broji jedva nešto više od 300 stanovnika.

Foto: Fejsbuk Printscreen

- Kupio sam štapiće za uši, najjeftiniju četkicu za zube, nove baterije i medicinski alkohol što veće koncentracije. Četkicom i štapićima sam pažljivo odstranio koroziju i so sa kontakata štampanog kola. Alkohol brzo isparava i, uz malo sreće, sa novim baterijama ključ je ponovo proradio! Alternativa bi mi bila da molim ljude da mi donose rezervni ključ iz Beograda, koji sam naravno zaboravio da ponesem - objašnjava ovaj snalažljiv Srbin.

Njegovo iskustvo izazvalo je lavinu pozitivnih reakcija i reči podrške drugih naših turista koji letuju u Grčkoj. Dok su se jedni šalili i pitali "da li je bar burma ostala na mestu", drugi su pokazali ogromno razumevanje, ističući da je u opuštenoj atmosferi na moru nemoguće misliti na apsolutno sve detalje.

Nisu svi ključevi isti

Foto: Profimedia

Da slana voda ne mora uvek da znači i smrt za auto-elektroniku, potvrđju i iskustva drugih srpskih vozača sa grčkih plaža. Tako je zabeležen i neverovatan slučaj iz Nei Porija, gde je ključ od automobila marke "Folksvagen" proveo čak četiri dana na morskom dnu.

- Godine 2023. u Nei Poriju sam slučajno, roneći, pronašao ključ od Wv šarana. Uz pomoć ove grupe saznajem da je ključ proveo 4četiri dana u vodi. Ključ je bez ikakvih zahvata, osim sušenja, prosto radio. Vraćen je vlasniku, odmah je upalio auto bez problema. Svi tasteri su radili kao da nije bio četiri dana u moru - naveo je u komentarima jedan od sugrađana.