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Organizatori pozivaju sve ljubitelje životinja da dođu, upoznaju pse koji čekaju udomljenje, prošetaju ih i možda pronađu novog četvoronožnog prijatelja.

Kako navode, ideja događaja je da se građanima pruži prilika da upoznaju pse kojima je potreban dom i odgovorni vlasnici.

„Neke ljubavi pronađu nas slučajno. U prolazu. U jednom pogledu. U mahanju repom koje kaže: 'Čekao sam baš tebe'“, poručuju iz udruženja u pozivu na događaj.

Posetioci će imati priliku da provedu vreme sa psima, saznaju više o procesu udomljavanja i razgovaraju sa volonterima koji će pomoći budućim vlasnicima da pronađu ljubimca koji im najviše odgovara.

Organizatori ističu da svi psi koji će biti predstavljeni na događaju čekaju svoj zauvek dom.

„Njima je potreban dom, a vama u životu možda baš nedostaje jedna šapa“, navodi se u pozivu.

Datum, vreme i lokacija događaja dostupni su na društvenim mrežama udruženja "Tražim zauvek dom".

Kurir.rs/Blic

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