Šok za Srbe u Grčkoj! Omiljeni giros papreno poskupeo, ali jedna stvar je jeftinija nego u Beogradu
Čuveni giros, jedno od omiljenih jela Srba koji letuju u Grčkoj, u popularnim letovalištima te zemlje poskupeo je za blizu 15 odsto.
Primera radi, u najčuvenijem giros restoranu Gari u Haniotiju, pita giros ovog leta košta 5,2 evra, dok je prošlog njegova cena bila 4,5 evra. U ovom letovalištu najjeftiniji giros koštao je 5 evra.
Ipak, zanimljivo je da jedna stvar bez koje većina Srba ne može, u Haniotiju košta skoro duplo jeftinije nego u Beogradu. Reč je o kafi.
Recimo, velika nes kafa sa dve kugle sladoleda od vanile i flašom vode od 0,5 koja se dobija uz nju, košta 2,8 evra, što se može protumačiti kao jeftino u poređenju sa, na primer, Adom Ciganlijom gde običan nes košta oko 400 dinara.
S druge strane, ima još nešto što se neće baš dopasti Srbima. Naime, sladoled je dosta skup za srpski standard.
Ove godine, kugla sladoleda košta između dva i tri evra, a čak se i onaj na štapiću ne može naći za manje od 2 evra.
No, ko želi neke zdravije poslastice, kilogram kajsija na ulici se može pazariti za 2,5 evra, a kilogram breskvi za 2 evra, dok kilogram trešnji u prodavnici košta 5 evra, a na ulici 3 evra.
Takođe, sto grama dimljenih pilećih prsa u marketu košta 1,5 evra, a sto grama kačkavalja "gauda" je celih 50 centi!
Tragom poređenja kako cena u Grčkoj i kod nas, tako i onih u Haniotiju u proseku minulo i ovo leto, došli smo do još jednog podatka koji će značiti mnogima koji su baš tamo želeli da se otisnu i potraže spas od ove vreline.
Važna napomena za turiste: suncobrane obavezno kupujte u marketima!
Dok na ulici jedan srednje veličine košta i do 20 evra, u marketu se isti može naći za svega 10. Kako smo videli, isto važi i za peškire, gume, mišiće i stolice za plažu.
Kurir.rs/ Telegraf.rs