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Čuveni giros, jedno od omiljenih jela Srba koji letuju u Grčkoj, u popularnim letovalištima te zemlje poskupeo je za blizu 15 odsto.

Primera radi, u najčuvenijem giros restoranu Gari u Haniotiju, pita giros ovog leta košta 5,2 evra, dok je prošlog njegova cena bila 4,5 evra. U ovom letovalištu najjeftiniji giros koštao je 5 evra.

Ipak, zanimljivo je da jedna stvar bez koje većina Srba ne može, u Haniotiju košta skoro duplo jeftinije nego u Beogradu. Reč je o kafi.

Recimo, velika nes kafa sa dve kugle sladoleda od vanile i flašom vode od 0,5 koja se dobija uz nju, košta 2,8 evra, što se može protumačiti kao jeftino u poređenju sa, na primer, Adom Ciganlijom gde običan nes košta oko 400 dinara.

S druge strane, ima još nešto što se neće baš dopasti Srbima. Naime, sladoled je dosta skup za srpski standard.

Ove godine, kugla sladoleda košta između dva i tri evra, a čak se i onaj na štapiću ne može naći za manje od 2 evra.

Foto: Shutterstock

No, ko želi neke zdravije poslastice, kilogram kajsija na ulici se može pazariti za 2,5 evra, a kilogram breskvi za 2 evra, dok kilogram trešnji u prodavnici košta 5 evra, a na ulici 3 evra.

Takođe, sto grama dimljenih pilećih prsa u marketu košta 1,5 evra, a sto grama kačkavalja "gauda" je celih 50 centi!

Tragom poređenja kako cena u Grčkoj i kod nas, tako i onih u Haniotiju u proseku minulo i ovo leto, došli smo do još jednog podatka koji će značiti mnogima koji su baš tamo želeli da se otisnu i potraže spas od ove vreline.

Važna napomena za turiste: suncobrane obavezno kupujte u marketima!