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Najveći uspeh jedne države ne meri se samo rastom plata, investicija ili bruto domaćeg proizvoda, već sposobnošću da taj napredak stigne do onih koji imaju najmanje. Upravo zato novi paket pomoći vredan 600 miliona evra predstavlja mnogo više od još jednog seta ekonomskih mera.

Kakve efekte očekuju od ovog paketa mera, za emisiju "Puls Srbije", govorili su dr Rajko Petrović, politikolog i prof. Milan Petričković, Fakultet političkih nauka.

- Ovo je jedna u nizu mera koja je izazvala veliku pažnju javnosti, posebno među građanima koji se svakodnevno suočavaju sa zdravstvenim problemima. Često se zaboravlja koliko je važno usmeriti politiku ka svakodnevnim potrebama ljudi, jer upravo to direktno utiče na kvalitet života i egzistenciju.

Ovakva odluka mogla bi značajno da rastereti kućne budžete i porodične troškove. Ne treba zaboraviti da u svakoj populaciji postoji veliki broj starijih građana kojima su zdravstvene potrebe izraženije, ali i dece i drugih društvenih grupa kojima su lekovi i terapije neophodni - rekao je Petričković.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

Olakšanje za najosetljivije grupe

Ocenio je da ovakve mere mogu imati širi društveni efekat, jer osim finansijskog rasterećenja doprinose većem osećaju sigurnosti među građanima.

- Posebno je važno imati u vidu da visoke cene terapija često predstavljaju ozbiljan teret za porodice, naročito za socijalno ugrožene građane i one koji se već nalaze u teškoj materijalnoj situaciji. Zato se ovakve mere mogu posmatrati i kao pokušaj smanjenja socijalnih razlika i nejednakosti. Dugoročno, one se ne donose samo na finansijsko olakšanje, već mogu doprineti i većem osećaju sigurnosti i stabilnosti među stanovništvom - kaže on.

Petrović se nadovezao da su najavljene mere prvenstveno usmerene na građane koji imaju najveće potrebe za dodatnom podrškom, posebno u uslovima povećanih životnih i zdravstvenih troškova.

- Pre svega, treba istaći da je ovaj paket mera ocenjen kao pozitivan jer je usmeren ka najranjivijim kategorijama stanovništva. Penzioneri, uprkos naporima države u prethodnim godinama da unapredi njihov položaj, posebno oni sa najnižim primanjima, i dalje često pripadaju socijalno osetljivim grupama. Njihov položaj neretko je povezan i sa povećanim zdravstvenim potrebama, zbog čega se ove mere posmatraju kao međusobno povezane i usmerene na poboljšanje kvaliteta života - naveo je.

dr Rajko Petrović, politikolog Foto: Kurir Televizija

- Postoji realan ekonomski rast i deo tog viška može da bude usmeren na mere koje direktno pomažu građanima. To pokazuje pristup prema kojem država ne treba da funkcioniše kao sistem koji služi pojedinačnim interesima, već kao zajednica koja pruža podršku onima koji su godinama doprinosili njenom razvoju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije najavio ovakve mere tokom obraćanja na izbornoj skupštini udruženja penzionera. Prema njegovoj oceni, najavljene pogodnosti za penzionere mogu se posmatrati kao dodatna podrška tokom 2026. godine i nastavak politike usmerene na poboljšanje njihovog životnog standarda - za emisiju "Puls Srbije", objasnio je Petrović.

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