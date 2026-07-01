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Da je njeno ime nesvakidašnje, jedna žena iz Aleksinca saznala je tek prvog školskog dana kada je shvatila da se u celoj školi niko ne zove kao ona. Kada je svoje roditelje upitala zašto je njeno ime drugačije od ostalih, otac joj je objasnio da ga je dobila po marki televizora koji su kupili na dan kada se rodila.

Te 1968. godine, uveliko su se kupovali televizori, pa ne čudi što je i Žarko Nikolić iz sela Gornji Ljubiš kraj Aleksinca rešio da najsrećniji dan u životu, rođenje svoje ćerke, proslavi kupovinom novog gemini uređaja. Oduševljen tehnologijom koja je osvajala krajeve oko Niša, sedišta elektronskog giganta, on je ćerki dao ime po televizoru, pa je u njenoj krštenici upisano ime Džemina.

Kao mala nije mogla da se buni zbog svog imena, ali je kasnije počelo da joj smeta da svima obrazlaže zašto se tako zove i koje je nacionalnosti.

- Zbog imena su mislili da sam Romkinja ili muslimanka. Sećam se da sam se u vreme kada sam trenirala košarku susrela sa jednom ekipom iz Majdanpeka čiji je član bio i jedan mladić islamske veroispovesti. On me je odmah pitao jesam li njihova. U prvi mah nisam shvatila zašto me to pita, a onda sam mu kroz smeh objasnila da se zovem po televizoru - prisetila se jednom prilikom Džemina.

Otac drži novorođenu bebu u naručju Foto: vvaragic / Alamy / Profimedia

Ne krije Džemina da je kao devojčica silno želela da promeni ime, ali je poštovala odluku oca i ostalo je tako kako je on odlučio i kako je matičar prvi put zapisao.

- Želela sam da budem Ana ili Jelena, Mirjana.. kako su se zvale moje drugarice. Na kraju sam prihvatila sudbinu, čak mi je postalo i drago, bilo mi je jedino važno da mi suprug ne zamera zbog imena - pričala je Džemina.

Zbog nesvakidašnjeg imena Džemina je, kaže, morala da dokazuje svoje poreklo i pred državnim organima.

- Dešavalo se da sam morala da pokazujem državljanstvo jer su zbog imena sumnjali da sam Srpkinja - priča nam Džemina, inače članica Udruženja koje se bavi očuvanjem tradicionalnih srpskih proizvoda. Ističe kroz šalu da su njeni brat i sestra prošli mnogo bolje pa nose imena Goran i Vesna.

- Supruga sam poznavala odmalena, on je znao zašto se zovem tako, ali su ga njegovi prijatelji i rođaci često pitali da li se oženio Romkinjom - priča Džemina.

- I moja ćerka je uvek kada je trebalo da se upiše ime roditelja, navodila očevo ne želeći da objašnjava zašto joj se majka zove kako se zove.