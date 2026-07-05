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Jedan srpski turista podelio je na Fejsbuk grupi Grčka info neprijatno iskustvo koje je doživeo na ostrvu Tasos, a njegova objava brzo je privukla pažnju drugih putnika koji ovog leta odmaraju u Grčkoj.

Naime, on je nakon kupanja shvatio da je ključ od automobila završio na dnu mora, na oko tri i po metra dubine, zbog čega je, kako kaže, zamalo ostao bez mogućnosti da se vrati do smeštaja.

- Šta sve neće mene da snađe! Čuo sam za razne prevare, krađe i razbojništva, a meni se dogodilo da sam ključ od auta uneo u more. Iz džepa kupaćeg šorca ispao je dok sam plivao - napisao je on u objavi.

U prvi mah se našalio da mu je neko krišom ubacio ključ u džep kako bi ostao zaglavljen na plaži i bio primoran da plati pomoć, ali je potom priznao da je zapravo sam napravio grešku.

Foto: Shutterstock

- Ključ je, srećom, pronađen na plaži Atspas, u blizini Limenarije na Tasosu, koja je poznata po izuzetno čistoj i prozirnoj vodi. Kako je ispričao, u potrazi su mu pomogli turisti iz Moldavije koji su mu pozajmili naočare za ronjenje, dok je ključ na kraju ugledala njegova supruga, koristeći dušek na naduvavanje sa providnim delom kroz koji je mogla da vidi morsko dno.

- Ja sam ronio, ali ga je supruga prva uočila. Na meni je bilo samo da zaronim. Ženo, hvala ti i volim te - napisao je on.

Nakon što je pronašao ključ, podelio je i koristan savet za sve koji koriste elektronske ključeve automobila.

Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Kako navodi, najvažnije je odmah izvaditi bateriju iz ključa i ne pritiskati dugmiće, jer slana voda može ozbiljno da ošteti elektroniku. Zatim savetuje da se ključ što pre očisti medicinskim alkoholom, štapićima za uši i mekom četkicom kako bi se uklonili so i tragovi korozije, a potom da se ubace nove baterije.

Na kraju je svim turistima uputio jednostavno upozorenje: