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Od 1. marta naredne 2027. godine, nakon punih 17 godina pauze, u Srbiji se vraća obavezni vojni rok koji će trajati 75 dana.

Odluka je definitivna i prolongiranja više neće biti!

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je početkom nedelje da će država biti potpuno spremna za uvođenje vojnog roka od 75 dana.

Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara koliko će tačno trajati služenje vojnog roka koje će biti uvedeno u martu i da li su naše kasarne logistički i infrastrukturno spremne da prime toliki broj vojnika u kratkom vremenskom periodu, rekao da ćemo biti potpuno spremni, posebno što ćemo da gledamo da time razvijamo dodatno pojedine gradove, na istoku, zapadu, na jugu i na severu zemlje.

- Dakle, da ne ide sve u Beograd, Novi Sad, Kragujevac, nego baš ovako da to bude i deo razvojne strategije za pojedina, posebno pogranična mesta - rekao je Vučić u ponedeljak u Palati Srbija, tokom predstavljanja paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

Vraća se obavezni vojni rok u Srbiju Foto: Ministarstvo odbrane

Regruti u tri grupe, obuka pa vežbe: Kako će se služiti vojska u Srbiji

Ono što zasad znamo jeste da će vojni rok trajati 75 dana, a godišnje bi kroz kasarne prošlo oko 20.000 regruta. Tako bi se posle 17 godina vojni rok u Vojsci Srbije ponovo služio kao obavezan.

Prema najavama, vojni rok u Srbiji služili bi samo muškarci u trajanju od 75 dana, odnosni imali bi 60 dana obuke i 15 dana vojnih vežbi. Za žene, kao i do sada, ostaje mogućnost dobrovoljnog služenja.

Šta dosad znamo

Ovo su informacije koje su dosad poznate u vezi sa služenjem obaveznog vojnog roka:

Poznato je da bi regruti ili popularni "gušteri" od 19. do 27. godine bili praktično podeljeni u tri grupe:

- najmlađi regruti koji žele da služe sa oružjem biće 75 dana u vojsci

- stariji od njih će najverovatnije malo kraće služiti vojsku

- oni koji ulože prigovor savesti biće u "civilnoj vojsci" ukupno 155 dana.

Takođe, zna se i da će oni koji budu odlagali obavezno služenje vojske morati da odu u vojsku sa ili bez oružja najkasnije do 30. godine.

Foto: Ministarstvo odbrane

Prvo - obuka gađanja

U prvih 30 dana vojnog roka ovi regruti će provesti na obuci za određenu vrstu gađanja, obuke za ličnu opremu i raditi vežbe koje se odnose na Zakon za zaštitu, kao i sanitetsku obuku i obuku za prvu pomoć.

- Drugi mesec ulazimo u određenu taktičku obuku, da li ste strelac, puškomitraljezac... Uključeno je i dopunsko pešadijsko gađanje, dnevno i noćno, dok će se u onih poslednjih 15 dana raditi na realizaciji sadržaja u logorskim i terenskim uslovima - otkrio je pre izvesnog vremena Milan Mojsilović, načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

Kako je rekao, u devet centara za obuku širom zemlje biće korišćen instruktorski pristup, dok će ostali vojnici po garnizonima sticati obuku i osposobljavanje unutar brigada i kopnene vojske.

Foto: Ministarstvo odbrane

Stariji kraće u vojsci?

Verovatno najveće pitanje u vezi sa obaveznim služenjem vojske biće kako će služiti vojni rok stariji od 19 godina, odnosno oni koji studiraju ili su već počeli da rade.

- Stariji će ići u centre za obuku i sa njima imamo plan da radimo malo kraće od tih 75 dana - poručio je Mojsilović.

Pominjalo se i mirovanje radnog odnosa, za one koji su već počeli da rade, ili za one koji studiraju.

"To nije vojni rok kao nekad"

Podsetimo, predsednik Vučić je još ranije poručio da to nije vojni rok "kao nekad od 365 dana, već samo od 75 dana".

- To je dečja igra u odnosu na 365 dana, ali će mladići steći neke nove navike, više odgovornosti, ozbiljnosti, razumeti šta je država, steći životne navike koje će mnogo da im znače u budućnosti i mislim da je to jedna veoma dobra stvar, a država će biti mnogo snažnija - poručio je Vučić.

Početna plata od 53.000 dinara

Inače, budžet kojim je planirano obavezno vraćanje vojnog roka predviđa i isplatu plata regrutima, ali za sada još nije tačno poznato koliki će novac dobiti oni koji "zaduže uniformu".

Regruti u Srbiji koji dobrovoljno služe vojni rok imaju početnu platu od 53.000 do 61.000 dinara (zavisi od čina).

Pre nego što uopšte zaduže uniformu, regruti u Srbiji će, prema najavama, proći kroz rigorozan proces selekcije koji obuhvata detaljne sistemske preglede kako bi se utvrdila zdravstvena i psihofizička sposobnost od strane vojno - lekarskih komisija i psihologa.

Foto: Ministarstvo odbrane

Regrutacija najmanje šest meseci ranije

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio pre izvesnog vremena rekao je da će vojni rok trajati 75 dana, od kojih će se 15 dana obuka izvoditi na terenu.

- Mi moramo najmanje šest meseci ranije da počnemo sa regrutacijom i lekarskim pregledima - naveo je Gašić.

Dodao da "pažljivo pratimo globalne sukobe i promene u vojnim doktrinama".

- Vidite koliko je žarišta u svetu. Ratovanje se promenilo, danas su to sukobi uz pomoć visokih tehnologija i dronova, a klasični način ratovanja više nije dominantan - ocenio je Gašić.

Foto: T.S

Vojska spremna da primi 20.000 regruta

Da Vojska Srbije preduzima sve neophodne mere kako bi bila spremna za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka početkom naredne godine potvrdio je svojevremeno i pukovnik Nebojša Nedeljković, komandant 2. brigade Kopnene vojske.

- Vojska je dobila zadatak i preduzima mere na svim nivoima od infrastrukturnih priprema do kadrovskih rešenja, u smislu obuke ljudstva i starešina koji će se baviti sprovođenjem obuke - rekao je Nedeljković prošlog septembra.

Kako je rekao, planirano je da na godišnjem nivou vojni rok služi oko 20.000 regruta, raspoređenih u četiri roka tokom godine.

Novac u budžetu za 2026.

Inače, prvi put nakon više od decenije u budžetu Srbije za 2026. našla se stavka služenje obaveznog vojnog roka.

Koliko su u Ministarstvu odbrane ozbiljni u nameri da vojsku zasnivaju i na profesionalcima i na regrutima pokazuje i to da su već predvideli da i u 2027. i u 2028. godine izdvoje po 28,8 miliona evra za služenje vojnog roka. To znači da će u ovu svrhu u naredne tri godine biti potrošeno ukupno oko 86,5 miliona evra.

Zna se i koliko će novca biti uloženo u uređenje tri kasarne u kojima bi trebalo da budu smešteni regruti.

597 miliona dinara za izgradnju objekata i infrastrukture Vojske Srbije u Priboju

100 miliona dinara za iste svrhe u Nišu

30 miliona dinara u Pančevu

Pored toga, precizirano je da se 2027. godine uloži još 200 miliona dinara u izgradnju objekata i infrastrukture Vojske Srbije.

Inače, u predlogu zakona za budžet 2026. godine piše da su već izdvojena velika sredstva za uređenje objekata u kojima će se služiti vojni rok i to 5.354.995.917 dinara (oko 45,8 miliona evra u 2024. godini).

Služenje vojnog roka se u Predlogu zakona o budžetu vodi i kao projekat 5021 i namenjen je "uređenju vojnih objekata za stvaranje uslova za aktiviranje obaveznog služenja vojnog roka".

Za taj projekat opredeljeno je za 2026. godinu ukupno 6.360.184.000 dinara (oko 54,4 miliona evra) od čega za mašine i opremu 2.673.000.000 dinara (nešto više od 22,8 miliona evra).

Foto: Ministarstvo odbrane

Dva modela civilne vojske

Treću grupu regruta činiće oni koji ulože prigovor savesti što je ustavno pravo zbog čega će moći da služe vojsku bez oružja i to ukupno 155 dana. U svetu postoje dva modela "civilne vojske":

u civilnim ustanovama

u kasarni bez oružja

Prvi model je već postojao kod nas u prvoj deceniji 21. veka i nije baš bio uspešan jer su mnogi regruti na taj način praktično izbegavali maslinasto-zelenu uniformu, a "civilnu vojsku" su samo fiktivno služili u zdravstvenim i socijalnim ustanovama.

Sada je ideja Generalštaba vojske Srbije i Ministarstva odbrane da se i civilna vojska služi u kasarni samo bez oružja.

- U vojsci postoje zanimanja i specijalnosti u kojima se ne zahteva i za koja ne morate da se obučavate da držite pušku. Ali i ti regruti biće na obuci. Oni koji ne bi bili obučavani za pucanje bili bi u vojnom roku u trajanju od 155 dana. Nema razlike između verskih i nacionalnih elemenata u vojsci, pa tako možete da budete i vatrogasac u vojsci - objasnio je Mojsilović.

Bez civilne vojske u bolnicama i pozorištima

Regruti koji izaberu takozvani civilni vojni rok zbog prigovora savesti, služiće duplo duže - ukupno 155 dana ili pet meseci.

Inače, služenje civilnog vojnog roka drastično će se razlikovati od nekadašnje "obuke u civilu". Prema najavama, više se neće raditi po bolnicama i pozorištima, već "isključivo u kasarnama", a zadatak regruta biće "logističko i tehničko održavanje kasarne".

To podrazumeva "zaduživanje četki, džogera i kutlača, čišćenje kupatila, sređivanje dvorišta, kao i pripremu i serviranje obroka".

Stroga pravila ponašanja i izgleda

Za sve vojnike važiće stroga pravila ponašanja i izgleda. Svi će morati uredno ošišani i obrijani i da skinu minđuše i pirsinge, saopštili su u Ministarstvu odbrane.

Muškarci moraju biti uredno ošišani (kosa ne sme padati preko ušiju i kragne) i obrijani

Nošenje minđuša nije dozvoljeno

Devojke moraju imati urednu frizuru koja omogućava nesmetano nošenje kape i šlema, bez upadljivih boja kose. Tetovaže i pirsinzi su dozvoljeni samo ako se ne nalaze na licu ili vidljivim delovima tela.

Da bi se vojnici lakše pridržavali pravila u okviru kasarni radiće berbernice gde će usluge šišanja biti besplatne

Pravila službe Vojske Srbije nalažu da uniformisanost nije samo u odeći, već i u ličnom izgledu koji mora biti funkcionalan i dostojanstven.

- Vojnici na služenju vojnog roka smatraju vojnim licima i dužni su da održavaju uredan lični izgled - navode iz Ministarstva.

Brkovi samo po PS-u, a brada pod jednim uslovom

Prema njihovim rečima, regruti moraju biti uredno ošišani i obrijani, pri čemu kosa ne sme padati preko ušiju i kragne, a brkovi su dozvoljeni u jasno propisanim dimenzijama.

- Nošenje minđuša za muškarce nije dozvoljeno, dok je nošenje brade dozvoljeno isključivo vojnim sveštenicima, odnosno verskim službenicima i to pod uslovom da ne ometa upotrebu zaštitne opreme - naglašeno je.

Kada je reč o ženskom polu, propisi su podjednako precizni kako bi se osigurala bezbednost tokom obuke.

Posebna pravila za devojke

Iz Ministarstva navode da devojke koje služe vojni rok moraju imati urednu frizuru koja omogućava nesmetano nošenje kape, šlema i opreme.

- Nisu dozvoljene upadljive boje kose niti kombinacije dve ili više boja, dok je diskretna šminka dozvoljena, dok nokti moraju biti uredno podrezani - objasnili su.