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Bugarska je i ovog leta među najpopularnijim destinacijama za srpske turiste, pre svega zbog povoljnijih cena smeštaja, hrane i pića u odnosu na mnoge druge letnje destinacije. Upravo zato na društvenim mrežama iz dana u dan osvanjuju fotografije računa i cenovnika iz restorana, a najviše pažnje ovih dana privukao je jedan koji će posebno obradovati ljubitelje domaće kuhinje.

U Fejsbuk grupi "Bugarska letovanje" objavljen je cenovnik restorana brze hrane koji u ponudi ima i srpski roštilj, pa su mnogi odmah počeli da upoređuju cene sa onima u Srbiji.

Prema objavljenom cenovniku, lepinja košta 1,36 evra, dok se porcija pasulja na žaru od 300 grama prodaje za tri evra. Ljubitelji ribe mogu da naruče skušu za devet evra ili pastrmku sa roštilja za sedam evra.

Kada je reč o mesu, pileći file košta pet evra, pileća krilca 4,5 evra, a piletina sa slaninom na štapiću takođe pet evra. Ćufta i bugarski ćevap prodaju se po ceni od 1,5 evra po komadu, dok kobasica košta 2,56 evra.

Cene hrane u Bugarskoj Foto: Printscreen/ Bugarska letovanje

Posebnu pažnju privukao je deo menija posvećen srpskom roštilju. Pljeskavica se prodaje za 4,5 evra, gurmanska pljeskavica za pet evra, dok porcija od pet srpskih ćevapa košta pet evra. Srpska kobasica na meniju je po ceni od 4,5 evra, isto koliko i srpski uštipci.

Za veća društva u ponudi je i mešani roštilj, a kilogram košta 45 evra.

Objava cenovnika izazvala je brojne reakcije u grupi, a mnogi članovi komentarisali su da su cene sasvim korektne za turističko mesto, dok su pojedini naveli da su pojedina jela čak povoljnija nego u pojedinim restoranima u Srbiji.