Slušaj vest

Leto je tek počelo, a s njim i upozorenje koje nikako ne bi trebalo ignorisati. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" od 1. juna sprovodi pojačan nadzor nad virusom Zapadnog Nila, koji se prenosi ubodom zaraženog komarca i svake godine tokom leta narušava zdravlje pojedinih ljudi.

Iako kod većine zaraženih infekcija prođe bez simptoma, u retkim slučajevima posledice mogu biti razorne, što najbolje potvrđuje sudbina Aleksandre Mikić (26) iz Nove Pazove, kojoj je jedan ubod komarca zauvek promenio život.

Ozbiljne posledice

Prvi oboleli od groznice Zapadnog Nila u našoj zemlji najčešće se registruju već u drugoj polovini jula, dok je najveći broj slučajeva tokom avgusta i septembra, kad su komarci najaktivniji. Zbog toga je Institut "Batut" od početka juna započeo sezonski pojačan epidemiološki nadzor i upozorio građane da se zaštite od uboda komaraca, jer virus, iako često prolazi neprimećeno, kod manjeg broja ljudi može da izazove teška oštećenja centralnog nervnog sistema, meningitis, encefalitis, pa čak i paralizu.

Batut započeo nadzor nad groznicom Zapadnog Nila u Srbiji Foto: Shutterstock

Koliko jedan ubod komarca može da bude koban, najbolje zna porodica Aleksandre Mikić. Mlada devojka već gotovo dve godine vodi najtežu bitku svog života nakon što joj je virus Zapadnog Nila oštetio moždano stablo. Posle gotovo 50 dana provedenih u komi, usledili su meseci lečenja na Infektivnoj klinici u Beogradu i Turskoj, a danas, iako je svesna i komunicira s najbližima, i dalje vodi tešku borbu da ponovo prohoda i povrati osnovne životne funkcije.

- Ubod komarca zaraženog virusom Zapadnog Nila zagorčao je život i njoj i njenim roditeljima, kojima je ona ćerka jedinica. Bolest je u početku izgledala kao obična prehlada s povišenom temperaturom. Da je zakačila ovu užasnu infekciju, otkrili su lekari na Infektivnoj klinici nakon lumbalne punkcije i niza analiza. Uprkos tome što se uskoro navršava dve godine otkad je dospela u jako teško stanje, Aleksandra se bori kao lavica i sad joj je kao nikad pre neophodno dodatno lečenje da povrati osnovne funkcije - ispričala je za Kurir tetka Nikolina M.

Lečenje u Turskoj

Kako pomoći Aleksandri Mikić Foto: Budi Human

Bolest je toliko oštetila njeno celokupno zdravlje da ni lekari nisu mogli da poveruju da ubod komarca može toliko da zagorča život jedne mlade osobe.

- Uz sve primenjene mere lečenja došlo je do izvesne stabilizacije. Uspostavilo se budno svesno stanje s neverbalnim kontaktom. Aleksandra se hrani preko stomaka, na sondu. Najviše se raduje kad vežba s terapeutima i nadamo se da će uskoro da napravi i prvi korak. Ti trenuci nam vraćaju nadu da će se njeno stanje poboljšati. Nažalost, rehabilitacija iziskuje visoke troškove zbog čega je potrebna pomoć svih humanih ljudi u vidu donacija - ističe tetka i dodaje da Aleksandrino stanje zahteva stalno praćenje lekara iz više oblasti.

- Vreme prolazi, a porodični fond, kao i pomoć dobrih ljudi, dosta su smanjeni. Nakon enormnih troškova puta i lečenja u Turskoj, svaka poruka ili donacija nam znači mnogo - navodi njena tetka.

Sredstva su potrebna za specijalističke preglede, rehabilitaciju, lekove, suplemente, potrošni medicinski materijal, kao i putne troškove.

Kako pomoći Aleksandri Upišite 1812 i pošaljite SMS na 3030

Uplatom na dinarski račun - 160-6000002193392-62

Skeniranjem NBS IPS QR koda na mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod

Pristupite preko vaše mBanking aplikacije i skenirajte kod sa ekrana. Iznos je podešen na 1.000 dinara, a korekcija iznosa se može uraditi u samoj aplikaciji.

Uplatom na devizni račun - 160-6000002193990-14

IBAN: RS35160600000219399014 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Budi human

Bolest bez simptoma kod 80 odsto inficiranih

Simptomi virusa Zapadnog Nila slični gripu Foto: Shutterstock

Na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd navodi se da virus Zapadnog Nila može da zarazi ljude, ptice, komarce, konje i druge sisare.

- Osnovni način prenošenja infekcije na ljude i druge životinje je ubod zaraženog komarca. Komarci se zaraze prilikom sisanja krvi zaraženih ptica, koje su rezervoar zaraze (uglavnom gavrani i čavke). Kod oko 80 odsto inficiranih osoba bolest protiče asimptomatski, a oko 20 odsto ima blagu kliničku sliku u vidu groznice, glavobolje, mučnine, povraćanja, ponekad se javlja otok limfnih žlezda ili ospa na koži grudi, leđa ili stomaka. Kod jednog obolelog na 150 inficiranih dolazi do razvoja teške kliničke slike sa znacima upale mozga ili moždanica i kičmene moždine (meningitis), tj. neuroinvazivnog oblika bolesti. Podsetimo, minule sezone je u Srbiji registrovan 61 slučaj obolevanja.