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Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Ljubomir Miladinović potpisali su danas ugovor kojim je omogućen boravak za 147 dece iz socijalno ugroženih porodica na moru u Baošićima kod Herceg Novog.

Ministarstvo je za boravak dece u odmaralištu Crvenog krsta opredelilo šest miliona dinara, kazala je Đurđević Stamenkovski nakon potpisivanja ugovora.

Prema njenim rečima, ministarstvo je jedan od najvažnijih partnera najhumanije organizacije koja je uvek pružala pomoć onima kojima je najpotrebnija - Crvenog krsta.

"Sa njima realizujemo program narodnih kuhinja, program kroz pakete u kojima se obezbeđuje podrška ugroženom stanovništvu, staračkim i samačkim domaćinstvima, korisnicima novčano-socijalne pomoći, a danas smo opredeljujući šest miliona dinara nastavili kontinuitet podrške programu za letovanje, odmor i rehabilitaciju dečice iz socijalno ugroženih porodica", kazala je Đurđević Stamenkovski.

Foto: Printscreen/Instagram

Ministar je naglasila da su deca najvažniji činioci srpskog društva i da se snaga jedne države meri prema tome kako nastupa prema najstarijima i prema najmlađima.

"Briga o ljudima je apsolutni prioritet naše socijalne politike, ali i unutrašnje politike u celosti. I ovakvim programima mi pokazujemo da nam je najvažnije da vodimo računa o stasavanju dečice koja iz različitih okolnosti, neki od njih nemaju svoje porodice, neki od njih su socijalno ugroženi, većina njih će prvi put videti more i mislimo da na taj način učestvujemo u stvaranju njihovih najlepših uspomena i uopšte oplemenjivanju njihovog detinjstva", kazala je Đurđević Stamenkovski.

Navodeći da sa Crvenim krstom ministarstvo ima dobru i kontinuiranu saradnju, te da su partneri na terenu, Đurđević Stamenkovski je kazala da reaguju kada su u pitanju hitne intervencije, elementarne nepogode i dodala da razmenjuju informacije i iskustva.

Prema njenim rečima, sa tom organizacijom zajedno pokušavaju da preveniraju ugroženost stanovništva.

Najavila je da će biti realizovan i novi program uskoro i formalno, a u pitanju je dodela kućnih aparata za socijalno ugrožene porodice.

"Verujemo da na taj način osnažujemo i sama njihova domaćinstva", kazala je Đurđević Stamenkovski.

Navodeći da se nalazimo u vremenima svetske ekonomske i energetske krize, Đurđević Stamenkovski je kazala da to znači da se moraju pojačati i intenzivirati mere i podrška, kao i aktivnosti koje su usmerene ka socijalnoj zaštiti.

"Dešava se često da su najveće žrtve velikih globalnih procesa ovog tipa oni ljudi koji su već sami ugroženi. Ekonomska i energetska svetska kriza ne može da se slama preko leđa onih koji su već socijalno ugroženi. Oni moraju biti zaštićeni i oni ne smeju da trpe te udare, odnosno posledice tih procesa u svetu", kazala je Đurđević Stamenkovski.

Kako je navela, to je razlog što su važni paketi podrške i opredeljenje države da obezbedi 583 miliona evra za mere podrške za penzionere, korisnike novčano-socijalne pomoći, korisnike dečijeg dodatka, korisnike boračkog dodatka.

Đurđević Stamenkovski je navela da je obilazeći Srbiju i stičući iskustva uvidela da se potrebe podudaraju sa onim što je sam program mera podrške prepoznao.

Najavila je da će se narednih dana nastaviti sa radom na pripremi implementacije samih mera podrške.

"Najlepša vest je da će sama deca koja primaju dečiji dodatak dobiti i jednokratnu podršku od 25.000 dinara, korisnici novčano-socijalne pomoći takođe jednokratnu podršku od 25.000 dinara. Vrlo je važno da istaknemo da će primaoci boračkog dodatka dobiti isti iznos od 25.000 dinara, dok će penzioneri, u zavisnosti od visine primanja penzija, dobiti jednokratnu pomoć od 20.000 do 35.000 dinara", kazala je Đurđević Stamenkovski.

Uz sve to, kako je dodala, država nastavlja i sa vaučerima za odmor u iznosu od 10.000 dinara te će 30.000 vaučera biti podeljeno penzionerima čija primanja ne prelaze 80.000 dinara mesečno.

"To pokazuje da je ovaj program usmeren ka onima koji su najmanje imali, mnogo radili, uvek se žrtvovali za druge, nikada ništa za sebe nisu tražili, uvek su brinuli o svom okruženju, o svojim najmilijima, a sada je došlo vreme da mi kao država brinemo o njima", istakla je Đurđević Stamenkovski.

Navodeći da je najavljen i rast plata i penzija, Đurđević Stamenkovski je navela da će to dodatno poboljšati kvalitet i standard života.

"Sve ono što radimo mi kao država, u saradnji i sa Crvenim krstom je stvaranje Srbije po meri svih porodica. Socijalna sigurnost je obaveza države i mi tu obavezu želimo da dosledno ispunjavamo. Radujem se poseti Baošiću, mislim da je to lep gest i nastavak programa koji sasvim sigurno možda naizgled ne znači mnogo, ali za tu decu to jedno leto potpuno menja viziju čitavog života, jer oni osećaju pripadnost, osećaju podršku, osećaju zaštitu, i na kraju krajeva tu se sklapaju i prijateljstva koja će im značiti tokom čitavog života. Srbija grli svu decu i sve porodice bez razlika", kazala je Đurđević Stamenkovski.

Navodeći da to nije program koji će se primenjivati po političkim kriterijumima, Đurđević Stamenkovski je istakla da će se primenjivati po kriterijumima njihovih potreba i njihovih mogućnosti.

Miladinović je zahvalio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ministru Đurđević Stamenkovski na kontinuitetu u pružanju podrške Crvenom krstu Srbije i ostvarivanju njegovog humanitarnog mandata.

"Mi smo danas potpisali anekse koji se tiču oporavka dece na moru u odmaralištu Crvenog krsta Srbije u Baušiću kod Herceg Novog za 147 dece, ali to je samo deo ukupnih aktivnosti, zajedničkih aktivnosti koje podržava ministarstvo i koje su u ovoj godini zaista izuzetno značajne", kazao je Miladinović.

Podsetio je i na program narodnih kuhinja koji se odvija za više od 32.000 korisnika u 77 sredina, a koji je obezbeđen da traje tokom čitave godine.