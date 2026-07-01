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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za područje Pčinjskog i Jablaničkog okruga na kratkotrajne vremenske nepogode.

- U narednih sat vremena na ovom području očekuju se lokalno obilni pljuskovi sa grmljavinom, uz mogućnost kratkotrajne pojave grada - navodi se na sajtu RHMZ-a. Prethodno je izdato i upozorenje za celu Srbiju, kao i za Beograd, na nestabilno vreme sa izraženim padavinama.

Foto: RHMZ Printscreen

U celoj zemlji na snazi je narandžasti meteoalarm zbog više opasnih pojava istovremeno – visokih temperatura, pljuskova i grmljavine. Kako se navodi, danas i sutra vreme će biti promenljivo i nestabilno, uz lokalno intenzivne pljuskove, grad i jak do olujni vetar u zonama nevremena.

Foto: RHMZ Printscreen

Upozorenja su na snazi i sutra, ali situacija je nešto bolja nego danas.

Za područje Beograda takođe se upozorava na mogućnost kratkotrajnih nepogoda sa većom količinom padavina za kratko vreme, pojačanim vetrom i pojavom grada.

Od četvrtka se očekuje osetniji pad temperature, uz maksimalne vrednosti koje će biti ispod 30 stepeni Celzijusa. Na pojedinim rečnim tokovima, uključujući Dunav, Savu i Tisu, vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.