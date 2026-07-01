Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i ministar unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije Panče Toškovski, zajedno sa direktorom policije Draganom Vasiljevićem, kao i drugim visokim zvanicama oba ministarstva, u sklopu zajedničke kampanje za bezbednost saobraćaja "Vozi odmoran", obišli su danas zajednički granični prelaz Preševo - Tabanovce.

Ministar Dačić, podsetivši da su Srbija i Severna Makedonija pre više godina donele odluku o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza u cilju olakšavanja građanima i ubrzavanja prelaza državne granice, istakao je da su, uspostavljanjem ovog zajedničkog prelaza, ostvareni značajni rezultati u oblasti granične saradnje dve zemlje, o čemu govori i podatak, da na dnevnom nivou, preko ovog graničnog prelaza pređe više od 20-30.000 ljudi.

„Mi smo se dugo bavili ovim graničnim prelazom. Podsetiću i to da smo krenuli od jedne situacije koja nije bila baš povoljna, da se ovde dugo čekalo na granicama. Počeli smo zajedničke aktivnosti, doneli odluku i potpisivali sporazume i o modernizaciji naših prelaza, i na kraju, zajedničku odluku da ovde bude sprovedena samo jedna granična kontrola, jer smo hteli time da ubrzamo prolaz svih građana koji ovde prelaze granicu. Mislim da smo mi, iz nadležnosti granične policije, maksimalno ubrzali, a istovremeno i zadržali kontrolu granice, tako da izražavam zadovoljstvo jer smo u ovoj oblasti postigli značajne rezultate“, rekao je Dačić podsetivši takođe da je dobro što građani dve zemlje sada mogu da prelaze granicu samo sa ličnom kartom.

1/14 Vidi galeriju Ministar Dačić s direktorom policije Vasiljevićem i makedonskim ministrom Toškovskim obišao zajednički granični prelaz Preševo - Tabanovce Foto: MUP Srbije

Osvrnuvši se na zajedničku kampanju koja će se primenjivati u narednom periodu, Dačić je istakao da i u oblasti bezbednosti saobraćaja srpska policija ima izuzetnu saradnju sa kolegama iz Severne Makedonije.

Dačić je podsetio da su u Srbiji, u proteklih 20 godina, ostvareni značajni rezultati u cilju smanjenja broja poginulih i povređenih lica u saobraćaju.

„Taj broj je iznosio i više od 1.000 godišnje, pre 10 i više godina, dok je prošle godine taj broj bio 488. Iako je to duplo manje, mi nismo zadovoljni. Jedan od preduslova, da je osim nesrazmerno velike brzine, neoprezne vožnje, između ostalog, jedan od faktora i uzroka saobraćajnih nezgoda umor, što je i cilj ove kampanje, koja je upravo usmerena na ovaj uzrok. Radi se o destinacijama koje su duge, gde je potrebna duga vožnja, da se vozi odmoran, da se što češće prave pauze i time izbegnu saobraćajne nezgode. Molim sve vozače da se pridržavaju propisa, da poštuju ovo što naši državni organi rade, a to je da vozite odmorno“, poručio je na kraju Dačić.



Ministar unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije Panče Toškovski istakao je da je „Vozi odmoran“ dobra kampanja koju sprovode dve susedne države zajedno sa agencijama zaduženim za bezbednost saobraćaja. On je poručio vozačima da voze odmorni, prave pauzu, da konzumiraju dovoljno vode i poštuju propisanu brzinu. Ukazujući da ljudski život nema cenu, naglasio je da je i jedan spasen život dragocen rezultat. Ministar Toškovski je pohvalio i graničnu saradnju dve zemlje istakavši da je reforma na granici dobar primer takve saradnje.

V.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije Branko Stamatović istakao je da je cilj kampanje da se svim građanima, koji putuju na duga putovanja, skrene pažnja o važnosti dobre pripreme za put, planiranju samog putovanja i odmora tokom vožnje na svaka dva sata.

„Umor jeste jedan od glavnih razloga nastanka saobraćajnih nezgoda tokom letnjih meseci i upravo naš savet jeste da na put krenu odmorni, naspavani i zdravi i da dobro isplaniraju putovanje. Bezbednost ne može biti na odmoru, bezbednost ne može biti na raspustu, i posebnu pažnju, tokom letnjih meseci, moramo posvetiti bezbednosti u saobraćaju“, istakao je Stamatović i zahvalio dvojici ministara i kolegama iz nadležne agencije Republike Severne Makedonije na podršci i saradnji.

Direktor Saveta za bezbednost drumskog saobraćaja Republike Severne Makedonije Goran Angelovski rekao je da, od ove godine, agencije dve države, partnerski organizuju kampanju kojoj je cilj da svim vozačima, posebno onima koji tranzitiraju kroz Severnu Makedoniju, podigne svest o bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

„Koristim priliku da uputim svima apel da poštuju saobraćajne propise, da na dva sata prave pauze, po minimum 15 minuta, da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, da tokom vožnje konzumiraju što više tečnosti, da poštuju saobraćajnu signalizaciju i saobraćajne propise, jer je svaki život važan“, rekao je Angelovski.