Slušaj vest

Dve velike voštanice koje se čuvaju u manastiru Visoki Dečani simbol su višegodišnjeg zaveta koji se vezuje za period posle Kosovskog boja.

U kompleksu trpezarije i konaka manastira i danas se čuvaju voštanice koje je manastiru darovala kneginja Milica.

Zatekla svetinju u "žalosnom stanju"

- Da li ste znali da je sudbina dve sveće, duge preko dva metra, spajala srpsku istoriju od Kosovskog boja pa sve do dvadesetih godina prošlog veka? Nakon Kosovske bitke, srpske svetinje prolazile su kroz izuzetno težak period pod tuđinskom vlašću. Tokom svoje druge posete manastiru Visoki Dečani 1397. godine, kneginja Milica (udovica kneza Lazara) zatekla je ovu svetinju u "žalosnom stanju" - navodi se na Instagram stranici "Tragovi srpske krune".

Zajedno sa sinovima Stefanom i Vukom, kneginja Milica darovala je manastiru dve velike voštanice i ostavila strog, zavetni amanet dečanskom bratstvu.

Knez Lazar i kneginja Milica, freska u manastiru Ljubostinja Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Iskra slobode u kasno leto 1924.

- Da se sveće čuvaju s kolena na koleno i da ih upale samo oni koji konačno donesu slobodu Kosovu. Čekanje na ovaj istorijski trenutak trajalo je više od pet vekova. Iako je Srbija priznata kao samostalna država 1878. godine, a Stara Srbija oslobođena u Balkanskim ratovima, pravi trenutak za ispunjenje zaveta stigao je tek 28. avgusta 1924. godine, na praznik Velike Gospojine - navodi se u objavi i dodaje:

Foto: Wikipedia

Kralj je lično upalio velike voštanice

- U pratnji oficira Kraljeve garde, kralj Aleksandar I Karađorđević posetio je Visoke Dečane. Prema vekovnom amanetu kneginje Milice, kralj je lično upalio velike voštanice, donoseći dugo čekano simboličko svetlo slobode u dečansku svetinju. O ovom veličanstvenom i duboko emotivnom trenutku za srpsku istoriju i danas svedoče potpisi kralja Aleksandra i njegovih oficira, koji su trajno sačuvani u manastirskoj Spomenici u Visokim Dečanima.