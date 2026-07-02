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Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je u sredu snage Vojske Srbije angažovane na zadacima u opštinama Svilajnac i Žabari.

U opštini Svilajnac obišao je pripadnike Prvog pontonirskog bataljona Rečne flotile koji se staraju o bezbednosti i pravilnoj upotrebi pontonskog mosta kojim su početkom ovog meseca premostili Veliku Moravu. Sagledao je uslove u kojima pripadnici Vojske Srbije izvršavaju zadatke i organizaciju rada na mostovnom mestu prelaska čijem je uspostavljanjem umnogome olakšan život meštanima Svilajnca i okoline.

Foto: Ministarstvo odbrane

Pontonski most, klase 60 tona i dužine 112 metara, postavljen je na molbu predstavnika lokalne samouprave u Svilajncu, u blizini mosta na kojem je obustavljen saobraćaj, kako bi se meštanima omogućila bolja komunikacija i brži prelazak reke do izgradnje novog mosta.

U nastavku je obišao pripadnike 72. brigade za specijalne operacije i 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva angažovane na pojačanom obezbeđenju kompresorske stanice „Velika Plana“ u opštini Žabari, na trasi magistralnog gasovoda od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom, i uverio se da su odlično osposobljeni za realizaciju dodeljenih zadataka.

Foto: Ministarstvo odbrane