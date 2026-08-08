Mlada, obrazovana i prokleta! Zaluđivala devojke ustaštvom i služila režimu koji je klao Srbe i Jevreje! Ko je Dolores, najjezivije žensko lice NDH?!
Bila je mlada, obrazovana i mogla je da izabere sasvim drugačiji život. Umesto toga, Dolores Bracanović napravila je jeziv izbor - postala je jedno od najprepoznatljivijih ženskih lica ustaškog pokreta i važan šraf u aparatu Nezavisne Države Hrvatske (NDH), režima koji je sejao smrt i sprovodio masovne progone i zločine nad Srbima, Jevrejima, Romima i političkim protivnicima.
Dok su hiljade drugih žena tokom Drugog svetskog rata završavale u pokretu otpora ili očajnicki pokušavale da prežive ratni pakao i haos, Dolores je svoju sudbinu i budućnost hladnokrvno i svesno vezala za ustaški režim.
Tokom postojanja ove zloglasne tvorevine, ona je obavljala visoke dužnosti u ženskim organizacijama pokreta, koje su imale ključnu ulogu u širenju ustaške ideologije i propagande.
Munjevit uspon u hijerarhiji i sejanje ustaške ideologije
Njen put počeo je i pre nego što je buknuo Drugi svetski rat. Pristupila je pokretu kao mlada devojka, a odmah nakon proglašenja NDH 1941. godine, započeo je njen munjevit uspon u krvavoj hijerarhiji.
Kao jedna od vodećih funkcionerki ženskih organizacija, Dolores je direktno učestvovala u njihovom političkom radu, promovišući i šireći ekstremnu ideologiju režima Ante Pavelića.
Njihov jedini i jasan zadatak bio je da među devojkama i ženama agresivno šire ustašku propagandu i stvaraju bezrezervnu, slepu odanost novoj državi.
Deo sistema koji je sprovodio rasne zakone
Iako nema direktnih podataka da je Dolores Bracanović neposredno upravljala koncentracionim logorima ili lično učestvovala u izvršavanju jezivih ratnih zločina, ona je bila neraskidivi deo političkog aparata NDH.
Dok su logori poput Jasenovca i Stare Gradiške postajali stratišta i simboli neopisivog stradanja desetina hiljada nevinih ljudi, Dolores je sa vrha sistema, kroz svoje organizacije, održavala ustašku propagandu i učvršćivala vlast.
Upravo zbog te visoke političke pozicije koju je zauzimala u sistemu progona i rasnih zakona, ostala je upamćena kao jedna od najistaknutijih žena ustaškog pokreta.
Beg preko "pacovskih kanala" u Južnu Ameriku
Kada je u proleće 1945. godine kucnuo čas naplate i kada je postalo potpuno jasno da se NDH nezaustavljivo raspada, usledilo je panično i masovno povlačenje pripadnika ustaškog režima prema Austriji.
Među onima koji su bežali pred pravdom bila je i Dolores Bracanović.
Poput mnogih drugih visokih funkcionera Pavelićeve države, Dolores je uspela da izbegne zarobljavanje. Preko Italije je pobegla daleko u emigraciju, koristeći zloglasnu mrežu puteva poznatiju kao "pacovski kanali" (Ratlines), kojima su poraženi nacistički i fašistički moćnici masovno bežali iz Evrope pravo u Južnu Ameriku.
Život u senci i lekcija za istoriju
Dolores Bracanović je ostatak svog života provela daleko od domovine, u emigraciji. Iako je o njenim posleratnim godinama poznato znatno manje nego o mračnoj ulozi koju je imala tokom rata, ona je do kraja ostala deo kruga bivših pripadnika ustaškog pokreta koji su nastavili život u inostranstvu.
Njeno ime i danas izaziva veliku pažnju istoričara. Ona je živ dokaz da u vrhu ustaškog režima nisu sedeli samo muškarci, već da su i žene imale izuzetno značajne organizacione i propagandne uloge u monstruoznom sistemu koji je ostao upamćen po brutalnim zločinima i zatiranju čitavih naroda.