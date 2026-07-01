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Turiste koji ove letnje sezone odluče da odmor provedu na crnogorskom primorju Nacionalna turistička organizacija Crne Gore odlučila je da i ove godine obraduje poklonima dobrodošlice. Za goste koji od danas u susednu državu uđu preko graničnog prelaza Dobrakovo, pripremljeno je više od 100.000 poklona koji će turistima biti uručeni po ulasku.

Pokloni iznenađenja dočekuju i putnike koji na crnogorsko primorje odluče da dođu avionom. Odmah po sletanju u Podgoricu i Tivat, turiste su dočekali pokloni, korisne informacije o turističkoj ponudi zemlje, kao i besplatne eSIM kartice sa jednodnevnim internetom.

Goste dočekali pokloni Foto: Dejan Lopičić

Prve reakcije gosituju, više su nego pozitivne. Posebno su oduševljeni turisti iz Srbije koji tradicionalno u velikom broju biraju Crnu Goru za letovanje.

- Stvarno nismo očekivali ovakav doček. Čim smo izašli sa aerodroma sačekali su nas osmeh, pokloni i informacije koje mogu da nam budu korisne tokom odmora. Ovo su male stvari, ali upravo one naprave veliku razliku i ostave lep prvi utisak - kaže putnik iz Srbije koji je sa porodicom doputovao na crnogorsko primorje.

Turisti na aerodormu Foto: Dejan Lopičić

Slične utiske podelila je putnica iz Srbije.

- Mnogo putujemo i retko gde smo doživeli da vas neko ovako srdačno dočeka čim sletite. Sve je organizovano, ljudi su ljubazni i odmah imate osećaj da ste dobrodošli. Već na samom početku odmora dobijete pažnju koja vam izmami osmeh. To je zaista lep gest i sigurna sam da će ga mnogi pamtiti - kaže ona.

Pozitivne reakcije stižu i od gostiju iz drugih zemalja.

- Prvi put sam u Crnoj Gori i ovo je za mene bilo veliko iznenađenje. Kada putujete, ovakvi detalji mnogo znače jer vam odmah daju osećaj da je nekome stalo do gostiju. Veoma sam srećan zbog ovakvog dočeka i jedva čekam da upoznam zemlju i njene prirodne lepote - rekao je turista iz Kazahstana.