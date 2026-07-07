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Pre dve godine, u emisiji "Ni pet ni šest", Božica Živković Rajilić govorila je o svom iskustvu tokom rata u Bosni i Hercegovini, kada je, kako je ispričala, 322 dana provela u zarobljeništvu u muslimanskom logoru u Srebreniku. Njena ispovest o preživljenoj torturi, dugotrajnoj borbi sa traumama i potrazi za pravdom ostavila je snažan utisak na gledaoce.

Kako je tada ispričala u intervjuu, godine koje su usledile nakon izlaska iz logora bile su gotovo jednako teške kao i samo zarobljeništvo.

- Godinama, čak i decenijama, ustajala sam i ležala sa istim mislima - da se probudim jedno jutro bez sećanja i straha. To je bio moj san, ali trebalo je mnogo vremena da pronađem snagu da nastavim dalje i da izgradim novi život - rekla je tada.

Kako je objasnila, najveću podršku pronašla je među ženama koje su prošle slična iskustva. Prema njenim rečima, osnivanje udruženja 2012. godine predstavljalo je prekretnicu u njenom životu i procesu oporavka.

- Udruženje koje sam osnovala sa ženama koje su prošle kroz slične traume pomoglo mi je da pronađem snagu. Nas je zlo povezalo, ali smo zajedno našle lek jedna u drugoj. Iako mnoge od nas nisu uspele da prevaziđu traume, druge su nastavile da grade novi život - ispričala je.

Foto: Kurir Televizija

16 godina čekala na priznanje

U intervjuu koji je dala pre dve godine, Božica Živković Rajilić osvrnula se i na, kako je navela, nedovoljno procesuiranje odgovornih za zločine počinjene nad srpskim logorašima.

Kako je ispričala, smatra da veliki broj odgovornih nikada nije adekvatno kažnjen.

- Ljudi koji su nas mučili su nastavili da žive svoje živote, kao da ništa nije bilo. Ti "noćni kauboji", kako ih ja nazivam, nosili su uniforme i zlostavljali ljude, a posle rata su ostali nekažnjeni. Iako su neki privođeni, kazne su bile smešno blage - dve i po godine, od čega su odležali 18 meseci. Kao da su samo prošli kroz crveno - rekla je tada.

Govoreći o periodu nakon rata, navela je i da je dugo čekala da njen status bude zvanično priznat.

- Naša država nas nije prepoznala kao žrtve. Trebalo je 16 godina da dobijem zvanično priznanje da sam logoraš, da sam preživela sve te strahote. Toliko dugo sam čekala da neko prepozna moju muku. Ljutnja me ne napušta, posebno prema prvim vlastima posle rata - ispričala je u emisiji.

"Izbili su mi sve zube"

Kako je tada podsetila, u logoru je provela ukupno 322 dana, tokom kojih je, kako tvrdi, bila izložena teškom fizičkom i psihičkom zlostavljanju. Njena priča ranije je predstavljena i u emisiji "Život priča", gde je detaljnije govorila o torturi koju je preživela.

Kako je ispričala, bila je proglašena opasnom po bezbednost, a posledice prebijanja oseća i danas.

- Ovo nije moja vilica. To je sve polomljeno, sve zube su mi izbili - govorila je Božica Živković Rajilić.

Kako je navela, čovek koji ju je zlostavljao osuđen je na zatvorsku kaznu od tri godine, što je ocenila kao neprimereno malu kaznu u odnosu na ono što je preživela.

O logorima za Srbe tokom rata u BiH

Tokom gostovanja, otvoreno je i pitanje stradanja Srba u logorima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prema podacima koja su iznosila pojedina udruženja logoraša i organizacije koje se bave dokumentovanjem ratnih zločina, na teritoriji Bosne i Hercegovine tokom sukoba devedesetih postojao je veliki broj objekata u kojima su bili zatvarani srpski civili i vojnici.

Među zatočenicima su, kako se navodi, bile i žene, dok tačan broj onih koje su pretrpele različite oblike zlostavljanja nije zvanično utvrđen. Pitanje procesuiranja ratnih zločina nad srpskim žrtvama i danas je predmet rasprava u javnosti, a udruženja logoraša godinama ukazuju na to da veliki broj slučajeva, prema njihovim tvrdnjama, nije dobio pravosudni epilog.

Foto: Printscreen YouTube

Ispovest Božice Živković Rajičić pogledajte u nastavku:

Kurir.rs