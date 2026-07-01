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Trenutak nepažnje u prepunom letovalištu dovoljan je da se porodični odmor pretvori u pravu dramu. Upravo to se dogodilo u Paraliji, gde se mali Ognjen izgubio na plaži, a vest da traži roditelje brzo se proširila među srpskim turistima, koji su odmah krenuli da dele apel u nadi da će porodica što pre ponovo biti na okupu.

U poznatoj Fejsbuk grupi "Live from Greece", koja okuplja srpske turiste na letovanju u Grčkoj, osvanuo je hitan apel jedne naše sugrađanke koji je odmah alarmirao brojne članove grupe.

Foto: Shutterstock

"Dečak Ognjen je izgubio roditelje u Paraliji. Ako slučajno roditelji čitaju ove grupe, neka me nazovu i ne brinu, dečak je dobro. Ne bih da kačim fotografiju!", napisala je ona i ostavila broj telefona kako bi zabrinuti roditelji što pre stupili u kontakt sa njom.

Iako je svesno odlučila da ne objavljuje fotografiju deteta kako bi zaštitila njegovu privatnost, jasno je poručila ono najvažnije - da je mališan bezbedan i zbrinut.

Do objavljivanja ovog teksta nije bilo novih informacija koje bi potvrdile da je dečak u međuvremenu pronašao roditelje i da je porodica ponovo na okupu.

Scene koje se ponavljaju svakog leta

Iskusni turisti, turistički vodiči i spasioci upozoravaju da se ovakve situacije u letovalištima poput Paralije, Nei Porija ili Sartija dešavaju gotovo svakog leta.

Paralija je tokom sezone prepuna turista, a plaže su ispunjene beskrajnim nizovima gotovo identičnih suncobrana i ležaljki. Dovoljno je da dete, jureći za loptom ili talasima, napravi nekoliko koraka u pogrešnom pravcu i za samo nekoliko trenutaka izgubi iz vida mesto na kojem su ostali roditelji. S druge strane, dovoljno je i da roditelj na nekoliko sekundi skrene pogled ka telefonu, potraži kremu za sunčanje ili se okrene ka moru, pa da dete nestane iz vidokruga.

Srećom, upravo u ovakvim situacijama na delu se vidi solidarnost naših ljudi na letovanju. Čim neko primeti dete koje je ostalo samo ili deluje izgubljeno, o tome odmah obaveštava spasioce i zaposlene u obližnjim plažnim barovima, koji preko razglasa pozivaju roditelje, dok se apel gotovo istovremeno deli i na društvenim mrežama.

Kako sprečiti da se dete izgubi na plaži?

Foto: Profimedia, Shutterstock

Da se bezbrižan odmor ne bi pretvorio u najgoru noćnu moru svakog roditelja, turistički vodiči i spasioci savetuju nekoliko jednostavnih, ali veoma važnih mera: