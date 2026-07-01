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Nakon što je vest o nestanku dečaka uznemirila srpske turiste u Grčkoj, stigle su dobre vesti – mališan je pronađen i bezbedno je vraćen roditeljima. Brojni građani prethodno su delili apel kako bi porodica što pre bila ponovo na okupu.

Vest o nestanku mališana brzo se proširila među našim turistima, nakon što je u Fejsbuk grupi "Live from Greece" objavljen hitan apel žene koja je pronašla dečaka i poručila da je bezbedan.

U objavi je navela da se dečak izgubio na plaži i pozvala roditelje da joj se jave, ističući da ne želi da objavljuje fotografiju deteta kako bi zaštitila njegovu privatnost.

Foto: Shutterstock

Ubrzo nakon toga usledile su najlepše vesti – dečak je pronašao roditelje, a porodica je ponovo na okupu.

Objava o srećnom završetku obradovala je brojne članove grupe, koji su prethodno delili apel i pomagali da informacija što pre stigne do njegovih roditelja.

Scene koje se ponavljaju svakog leta

Iskusni turisti, turistički vodiči i spasioci upozoravaju da se ovakve situacije u letovalištima poput Paralije, Nei Porija ili Sartija dešavaju gotovo svakog leta.

Paralija je tokom sezone prepuna turista, a plaže su ispunjene beskrajnim nizovima gotovo identičnih suncobrana i ležaljki. Dovoljno je da dete, jureći za loptom ili talasima, napravi nekoliko koraka u pogrešnom pravcu i za samo nekoliko trenutaka izgubi iz vida mesto na kojem su ostali roditelji. S druge strane, dovoljno je i da roditelj na nekoliko sekundi skrene pogled ka telefonu, potraži kremu za sunčanje ili se okrene ka moru, pa da dete nestane iz vidokruga.

Srećom, upravo u ovakvim situacijama na delu se vidi solidarnost naših ljudi na letovanju. Čim neko primeti dete koje je ostalo samo ili deluje izgubljeno, o tome odmah obaveštava spasioce i zaposlene u obližnjim plažnim barovima, koji preko razglasa pozivaju roditelje, dok se apel gotovo istovremeno deli i na društvenim mrežama.

Kako sprečiti da se dete izgubi na plaži?

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Da se bezbrižan odmor ne bi pretvorio u najgoru noćnu moru svakog roditelja, turistički vodiči i spasioci savetuju nekoliko jednostavnih, ali veoma važnih mera: