Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković razgovarao je sa sindikatima o izmenama Zakona o obrazovanju i unapređenju položaja zaposlenih.
Društvo
Stižu promene? Izmene zakona i položaj prosvetara glavne teme sastanka ministra Stankovića sa sindikatima
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Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković razgovarao je danas sa predstavnicima reprezentativnih sindikata o aktuelnim temama u oblasti prosvete.
Na sastanku je bilo reči i o predstojećim izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i o mogućnostima za unapređivanje materijalnog položaja zaposlenih u ovom sektoru.
Ministar Stanković je ocenio da je sastanak bio konstruktivan i naglasio važnost dijaloga i redovnih sastanaka, kako bi se pronašla najbolja rešenja i spremno dočekala nova školska godina.
On je sa sindikatima razgovarao i o posebnom kolektivnom ugovoru i smanjenju administracije.
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