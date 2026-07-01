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Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković razgovarao je danas sa predstavnicima reprezentativnih sindikata o aktuelnim temama u oblasti prosvete.

Na sastanku je bilo reči i o predstojećim izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kao i o mogućnostima za unapređivanje materijalnog položaja zaposlenih u ovom sektoru.

Ministar Stanković je ocenio da je sastanak bio konstruktivan i naglasio važnost dijaloga i redovnih sastanaka, kako bi se pronašla najbolja rešenja i spremno dočekala nova školska godina.

On je sa sindikatima razgovarao i o posebnom kolektivnom ugovoru i smanjenju administracije.

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