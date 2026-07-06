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Kontroverzni hrvatski istoričar književnosti Slobodan Prosperov Novak izazvao je burne reakcije u javnosti, kada je u oktobru prošle godine tokom gostovanja u hrvatskom podkastu "Projekat Velebit", izneo niz spornih tvrdnji o srpskom jeziku, Vuku Karadžiću i Miroslavljevom jevanđelju.

Tokom razgovora izneo je ocene koje su izazvale brojne polemike, tvrdeći da je Vuk Karadžić, kako je rekao, "ukrao hrvatski jezik i pretvorio ga u srpski", dok je za Miroslavljevo jevanđelje utvrdio da "nije srpski, već hrvatski kodeks". Njegove izjave ubrzo su izazvale oštre reakcije u delu javnosti, posebno zbog osporavanja istorijskih i kulturnih temelja srpske književnosti i jezika.

Govoreći o projektu na kojem radi, Prosperov Novak je naveo da priprema pregled srpske književnosti "iz hrvatske vizure", ističući da se u tom kontekstu ponovo bavi likom i delom Vuka Karadžića. Upravo u tom delu razgovora izneo je najspornije tvrdnje.

- Poznato je, ne moram ja to dokazivati, da je koncepcija srpskog jezika kakvu je stvorio Vuk Karadžić najobičnija krađa hrvatskog jezika - rekao je.

Potom je rekao da je Karadžić, prema njegovom mišljenju, hrvatski jezik preimenovao u srpski, pozivajući se na dela hrvatskih isusovaca i franjevaca koja je, kako tvrdi, koristio prilikom izrade svojih rečnika i priručnika.

Osporio i Miroslavljevo jevanđelje

Kontroverze nisu stale na pitanju jezika. Prosperov Novak je otišao i korak dalje, osporavajući poreklo jednog od najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne pismenosti.

Kako je naveo, smatra da Miroslavljevo jevanđelje "nije srpski kodeks", već hrvatski rukopis nastao na području današnje Hrvatske. Uz to je ocenio da je njegovo povezivanje sa počecima srpske književnosti "apsurd", koristeći i izrazito grube kvalifikacije za takvo tumačenje.

"Srpska književnost se ne može razumeti bez svetosavske tradicije. A to što se u Hrvatskoj enciklopediji navodi da počinje sa Miroslavljevim jevanđeljem, to je apsurd. Miroslavljevo jevanđelje nije nikakav srpski kodeks. To je hrvatski kodeks, nastao u današnjoj Hrvatskoj, u okolini Stona", tvrdi Prosperov Novak i dodaje da je tek kasnije dospeo u ruke srpskog ministra koji ga je dao Rusima da ga objave.

"To je producirana svinjarija", zaključuje on.

Ko je Slobodan Prosperov Novak?

Zanimljivo je da je Slobodan Prosperov Novak rođen 1951. godine u Beogradu, dok je obrazovanje i najveći deo akademske karijere ostvario u Hrvatskoj. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, predavao na više univerziteta, uključujući Yale i Sapienzu u Rimu, a autor je brojnih knjiga iz oblasti hrvatske književnosti.

Poslednjih godina njegovi javni nastupi više puta su izazivali polemike zbog izjava o istoriji, jeziku i kulturnom nasleđu na prostoru bivše Jugoslavije. Najnovije tvrdnje o Vuku Karadžiću, srpskom jeziku i Miroslavljevom jevanđelju ponovo su otvorile raspravu o istorijskim i kulturnim pitanjima koja decenijama izazivaju različita tumačenja.

Kurir.rs