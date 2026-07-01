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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu Stanojević, u kojoj je sin Kristijan rođen sa autizmom.

"Kristijan je dečak sa autizmom, a njegova mama ne radi jer je njegova najveća podrška, negovatelj i oslonac – 24 časa dnevno. Posetila sam dom porodice Stanojević u selu Cikote kod Loznice i uverila se da se najveće borbe vode daleko od očiju javnosti. Ona će uskoro dobiti status roditelja negovatelja. To nije privilegija, to je priznanje za posao koji već godinama obavlja svakog dana, iz ljubavi prema svom detetu. Neka ova priča bude podsetnik da iza svakog zakona stoje stvarni ljudi, deca i porodice koje zaslužuju našu podršku i poštovanje", navela je ministarka na Instagramu.

Kristijanova majka nije oduševljenje dolaskom ministarke Đurđević Stamenkovski.

"Došli smo u porodicu Stanojević. Kristijan je 2010. godine rođen i dijagnostikovan mu je autizam. Blaži oblik autizma. Da, što smo i videli, on je ovako lepo reagovao. Koristnik je uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć. To je nekih 42.500 dinara mesečno. Suprug vam radi. Vi niste zaposleni. Da li ste radili ranijih godina?", upitala je domaćicu.

Kada je odgovorila da nije radila otkako se rodio Kristijan, ministarka je nastavila:

"Bavite se malo poljoprivredom. Iza vam je imanje i mislim da u ovim danima kada se, eto, približavamo i usvajanju Zakona roditelj negovatelj u Narodnoj skupštini, treba da obiđemo što veći broj ovakvih porodica. Zakonom o roditelju negovatelju mi imamo mesečnu naknadu 65 hiljada dinara za vas kao nezaposlenog roditelja plus uplatu poreza i doprinosa, što znači da ćete vi sticati radni staž. Vi od onog časa kada postanete roditelj negovatelj, vi ste praktično zaposleno lice".