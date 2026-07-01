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Nevreme je donelo probleme i u nekoliko sela u opštini Koceljeva. Negde od grada grad, a negde od oluje oštećene su i kuće, pomoćni objekti i uništeni usevi.

Ako ih ne plavi Tamnava uništi ih grad, kažu meštani na pobrdju Kamenice. Olujni talas širok nekoliko stotina metara nosio je crepove i krovove, a od nagomilanog grada ni vrata dodaju nisu mogli da otvore. Tek što se zadužio da uradi krov, za pola sata Žarko Vasić ostao je bez brojnih ćeramida na kući, bez krova na garaži i uništenog kukuruza.

Kao da čekićem bijete u zid

“Nisam se nikad uplašio pre ali sad sam se uplašio, bio sam sam u kući, bilo je strašno. Grad je tako tukao kao čekićem da bijete u zid i onda je prokislo i počela voda da curi u kući”, kaže Žarko Vasić iz Kamenice.

1/6 Vidi galeriju Nevreme u Koceljevi Foto: Printscreen/RTS

Bez crepa, ali i bez bašte i voća ostao je i komšija. Većina roda ispod stabala šljive i kruške, a od kajsija ove godine gotovo da neće imati ni za teglu džema.

“Rušvaj samo čovek da plače, bašta je otišla, livada, kuruz dole sve je to propalo. Stoke što imam to nije dirano imam jaganjaca i ovaca to nije povređeno, a voće je šteta sigurno 90% ono što je ostalo spašće čim ogreje sunce”, navodi Srboljub Antić iz Kamenice.

Oluja je oborila i brojna stabla, oštetila i elektro mrežu.

Držali smo prozore da ne izlete

Antić Vesna dodaje: „Lupa, puca, auto tu stoji nov, nemamo gde da ga sklonimo, lupa po autu, prozori se ljuljaju, mi držimo prozore rukama da se ne izvale i onda kad sam pogledala napolje videla sam kataklizmu, ruši se kuća puca, ja nemam gde, struja je nestala čim je počelo nevreme”.

U Goločelu nije bilo grada ali je oluja obarala i debela stabla i uništila pomoćne objekte. Na terenu su uz meštane i nadležne opštinske službe.

“To je bilo sve lesonitom pokriveno, to kad je dunulo to je odnelo sve, taable jedne nema celekad je dunulo to je odnelo sve, šljive ovde, džanariku izvalilo, bilo je oluja, ali ovako nije svugde je to nije samo kod mene, kod komšije, kuća ispod”, priča nam Ratko Urošević iz Goločela.

Slavica Ranković, komunalni inspektor opština Koceljeva, kaže: „Pored ovog sela štete su u delu Brdarice, delu Draginja, delu Kamenice, naše ekipe su na terenu, procenjujemo štetu, što se tiče distribucije imamo oštećenja na mreži, tri sela su nam bez struje Ćukovine, Kamenica, Goločelo, nadam se da će elektrodistribucija u toku dana sanirati štete što se tiče strujne mreže. Više desetina domaćinstavaje pretrpelo štete, trebaće našim ekipama nekoliko dana da vidimo kolike su razmere štete, tek nakon toga ćemo videti šta možemo i koliko možemo da pomognemo”.

Problem veći što su mnoga oštećena domaćinstva staračka, nema ko ni da popravi prokisle krovove ni da pokupi popadalo voće. Nove padavine su najavljene.