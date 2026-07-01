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Srbiji nedostaje oko 20.000 profesionalnih vozača, a stručnjaci upozoravaju da bi taj deficit mogao ozbiljno da ugrozi funkcionisanje privrede. Kao glavni razlozi navode se odlazak radnika u inostranstvo, visoki troškovi obuke i slabo interesovanje mladih za to zanimanje.

Osim toga, prema podacima prosečna starost zaposlenih u ovoj profesiji oko 55 godina, što dodatno ukazuje na problem smene generacija i potrebu da se mladi u većem broju opredele za ovo zanimanje.

Jelena Jevtović iz Unije poslodavaca smatra da je neophodno prilagoditi obrazovni sistem potrebama tržišta rada i snažnije promovisati zanate. Prema rečima Jevtović, situacija sa profesionalnim vozačima razlikuje se od drugih deficitarnih zanimanja, jer je, kako kaže, reč o izuzetno zahtevnom poslu koji mnoge mlade odvraća od izbora ove profesije.

- Do potencijalnih vozača još ne dolazi informacija da je to jako dobro plaćen posao, i s druge strane svi su svesni da je veoma naporno raditi, naročito u međunarodnom transportu. Dosta se čeka na granicama, tu su i odsustva od kuće. Posebno mladi ljudi su stoga oprezni - naglasila je Jevtović za Newsmax Balkans.

Foto: Edvard Molnar/MTI

Govoreći o ostalim zanatskim zanimanjima za kojima postoji velika potražnja, Jevtović smatra da mladi ređe biraju stručne škole.

- Mladi nisu zainteresovani da upisuju zanatske škole. Roditelji su ti koji insistiraju da se bave nekim kancelarijskim poslovima ili da završe fakultete - konstatovala je sagovornica.

Prema rečima Jevtović, deficit profesionalnih vozača je posledica nedovoljne promocije ovog zanimanja, i od strane medija, a i države.

- Jeste da je u toku promocija dualnog obrazovanja, ali to jednostavno nije dovoljno. Obrazovni sistem treba da se prilagodi potrebama tržišta pa je važno da se mladi alarmiraju da se okrenu ovim profesijama - naglasila je ona.

"Zapošljavanje stranaca je gašenje požara, to nije dugoročno rešenje"

Uvoz stranih vozača, predočila je Jevtović, nije dugoročno rešenje, a upitana da li angažovanje vozača iz zemalja poput Indije i Šri Lanke može da predstavlja rešenje za domaće transportne kompanije, naša sagovornica smatra da je reč o privremenoj meri.

- Zapošljavanje stranaca može da se nazove — gašenjem požara. To nije dugoročno rešenje. Nama se privreda razvija i svakako kako bude vreme prolazilo, biće potrebno sve više ljudi da popuni neka upražnjena radna mesta - ukazala je Jevtović.

Foto: Myron Standret / Alamy / Profimedia

Dodala je da je neophodno da se napravi analiza potreba tržišta rada kako bi Srbija dugoročno rešavala problem nedostatka radne snage.

- Što se tiče profesionalnih vozača, oni ne obavljaju vožnje samo za međunarodne kompanije. Ima dosta domaćih transportnih kompanija koje voze u međunarodnom saobraćaju, ali svakako mislim da na promociji svega toga treba da se radi. Naši vozači jesu u problemu zbog dozvola i čekanja i svega, ali uverena sam, da je promocija ključ svega - zaključila je ona.