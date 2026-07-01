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U domaćinstvu Nikole Đokića u Kasarskim livadama kod Šapca, štala je ovih dana bogatija za tri nova života - krava Biserka otelila je tri teleta!

- Iz prve trojke. Bilo je pre par godina pet krava se otele za godinu dana - kaže domaćin i dodaje da svi srećni i iznenađeni.

Krava Biserka otelila je tri teleta, dva muška i jedno žensko, pod vedrim nebom, u voćnjaku gde se zatekla u povratku sa paše.

- Sa ostalim kravama je krenula na pašu, ali je verovatno imala osećaj da je termin blizu i bila je uporna da se vrati. Ostala je u voćnjaku i tu se sama otelila. Nije prošlo pet minuta - ispričao je domaćin koji je uprkos velikom uzbuđenju brzo iz senjaka doneo slamu za tri "bisera".

- Trojke su dobile i imena. Najmlađi sin ih je krstio odmah. Mališa, Mali i Mala. Ostaće kod nas, to je zasigurno - kaže Nikola.

Kurir.rs/Prpress/Informer

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