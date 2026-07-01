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Evropa beleži temperaturne rekorde, a Balkan danima pogađa vreli talas sa temperaturama koje u nekim delovima Srbije dostižu i do 41 stepen. Nakon ekstremnih vrućina, Srbiju je dočekala promena vremena, uz pljuskove, grmljavinu, grad i jak vetar. Meteorolog Goran Mihajlović rekao je da će predah od visokih temperatura trajati sedam do deset dana, nakon čega ponovo dolazi do promene vremena.

Goran Mihajlović objasnio je da se nagle promene vremena dešavaju zbog sudara toplog i hladnog vazduha, što stvara atmosferske promene koje izazivaju olujno-grmljavinske nepogode, uključujući i superćelijske nepogode koje su poslednjih godina intenzivnije i češće.

Kako nastaju oluje

"Imamo dinamične procese, sudar toplog i hladnog vazduha. To se u meteorologiji zove atmosferski front i upravo na tom sudaru toplog i hladnog vazduha dolazi do ovih intenzivnih olujno-grmljavinskih nepogoda", rekao je Mihajlović.

Goran Mihajlović o vremenu do kraja zime Foto: Kurir Televizija

Olujno nevreme praćeno pljuskovima, gradom i jakim vetrom očekuje se danas i sutra, ali su ti vremenski događaji kratkotrajni i traju između 30 i 60 minuta.

"Ponegde će biti uslova i za grad, jak vetar u zoni pljuska, ali dobra stvar je što ti procesi jesu burni i dinamični u atmosferi, ali nisu vremenski dugi", istakao je Mihajlović.

Nakon toga, uslediće period osveženja sa prijatnijim temperaturama koje neće prelaziti 32 do 33 stepena, što će trajati oko sedam do deset dana.

"Imaćemo već za dane vikenda i gotovo čitavu narednu sedmicu prijatnu temperaturu. Biće nešto više vlage, što će doneti malo osećaj sparine, ali u svakom slučaju mnogo prijatnije vreme u odnosu na prethodnih pet-šest dana", rekao je Mihajlović.

Pratite upozorenja

Pomenuta su i upozorenja o crvenom i narandžastom meteo-alarmu, a Mihajlović savetuje građanima da prate vremenske prognoze i prilagode svoje aktivnosti uslovima kako bi se zaštitili od ekstremnih vremenskih prilika.

"Pre svega, upozorenje ima funkciju informisanosti i to je preduslov zaštite od opasnog vremena. Praćenje prognoze, praćenje aktuelnih podataka i usklađivanje svojih aktivnosti sa informacijama o vremenu najbolji su način da se rizici svedu na minimum", poručio je Mihajlović.

Na pitanje o normalnim letnjim temperaturama, objasnio je da se zbog klimatskih promena granice pomeraju, te se sada temperature do 32-33 stepena smatraju prijatnim, dok su ranije bile niže.

"Ono što je u poslednjim decenijama prethodnog veka bila normala, sada je pomereno ka toplijim vrednostima i to je jedna od posledica globalnog zagrevanja, odnosno klimatskih promena. Ne pomeraju se samo ekstremne vrednosti, već i srednje temperature", istakao je Mihajlović.

U iščekivanju novog toplotnog talasa

Što se tiče budućih vremenskih prilika, nakon kratke pauze sa prijatnijim temperaturama, već od druge dekade jula očekuje se novi talas toplote sa temperaturama preko 33 stepena, a broj toplotnih talasa tokom godine se povećava zbog globalnog zagrevanja.

"Posle ovog osveženja ponovo ćemo imati jedan topli period. Već tamo u drugoj dekadi, od desetog jula, došlo bi do porasta temperatura. Za sada ima naznaka da bi to bilo preko 33, 34, 35 stepeni. Ono što treba reći jeste da je upravo kao posledica globalnog zagrevanja sve učestalija pojava toplotnih talasa. Danas imamo dva do tri toplotna talasa u jednoj godini i to je ta promena", zaključio je Mihajlović.