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Prava drama odigrala se na aerodromu u Madridu, kada je, prema tvrdnjama influenserke Jovane Morače, koja je sve dokumentovala na društvenim mrežama, avion kompanije "Viz er" sa oko 250 putnika ostao prizemljen, a putnici su nakon višesatnog čekanja morali da napuste letelicu.

Kako je ispričala u video-snimku, ukrcavanje je kasnilo svega 15 do 20 minuta, nakon čega su svi putnici ušli u avion i više od sat vremena sedeli na svojim mestima čekajući poletanje.

– Sedeli smo, sedeli, sedeli… Onda su nam rekli da avion ne može da poleti jer se nalazi na delu aerodroma sa kog posle 23 časa nije dozvoljeno poletanje zbog propisa o buci i naselja koja se nalaze u blizini – navela je ona.

Umesto poletanja, usledio je potpuni šok – let nije odložen, već otkazan. Putnici su vraćeni nazad u terminal, ponovo prošli pasošku kontrolu i ostali bez ikakvih konkretnih informacija o tome kada će nastaviti putovanje.

– Nemamo nikakve informacije. Ne znamo da li ćemo poleteti, kada ćemo poleteti, ništa. Ovde ima mnogo ljudi sa decom, svi imaju svoje obaveze. Ujutru je trebalo da budem u APR-u, ali nije stvar samo u meni – rekla je vidno iscrpljena influenserka.

Prema njenim rečima, tek duboko u noć organizovan je prevoz do hotela, gde je putnike sačekao novi haos.

– Čekali smo autobuse, stigli u hotel oko četiri i po ujutru. Red za prijavu bio je kao na aerodromu. U sobu smo ušli pred zoru, a već u sedam je bilo buđenje za doručak. Ovo je bilo pravo mučenje – ispričala je.

Video je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su mnogi putnici podelili slična iskustva sa otkazanim i odloženim letovima, kritikujući način na koji su putnici informisani i zbrinuti tokom cele situacije.