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Sa svega 26 godina, momak iz Beograda, postao je doktor nauka iz oblasti veštačke inteligencije i profesor na fakultetu.

Sada, skoro godinu dana kasnije, on broji 78 objavljenih naučnih radova, a pored toga je i urednik u dva naučna časopisa. Dok se jedan bavi zakonima o veštačkoj inteligenciji i regulativama, drugom časopisu je tema optimizacija IoT mreža.

Svime time, bavi se Aleksandar Petrović, profesor na Univerzitetu Singidunum koji je u razgovoru za Kurir podelio deo svoje priče ka ovakvom akademskom uspehu.

Još kao dete, Aleksandar je znao da je predodređen za informatiku. Priseća se kako ga je otac držao u krilu dok je radio na računaru. Kao da je još tad dobio poziv koji će ga kasnije voditi kroz profesionalni put, na kom će sa tako malo godina postići izvanredne rezultate. Deo svog talenta za ovu oblast pripisuje upravo ranom detinjstvu i interakciji sa roditeljima.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Petrović Foto: Privatna arhiva

Citiran više od 1.800 puta

Nauka ga je uvek privlačila, a on je zasad u akademskim krugovima citiran više od 1.800 puta. Mnoge ljude iz Aleksandrovog okruženja još uvek buni zašto nije izabrao industriju i postao programer, već je krenuo putem nauke. U tome leži njegova velika želja da prenese znanje.

- Naučni rad je takav da ću uvek biti u toku sa inovacijama u polju veštačke inteligencije - jasan je mladi naučnik u razgovoru za Kurir, koji svoj posao radi iz čiste ljubavi. Sa 18 godina, kada je objavio prvi naučni rad, bio je siguran da želi tim putem da krene. Tome prethode godine školovanja sa odličnim uspehom, a tokom studiranja, prosek mu je bio 10,00.

Rad u najprestižnijim svetskim časopisima

Petrović je trenutno učesnik projekta ecoSwarm, finansiranim od strane Fonda za nauku.Od svih naučnih radova, posebno se ističu 14 objavljenih u najprestižnijim svetskim časopisima koji se nalaze na SCI listi. Ipak, pored svega toga, kao najdraži uspeh, Aleksandar izdvaja doktorat. Naslov njegove doktorske teze je “Unapređenje algoritama rojeva čestica za probleme klasifikacije i regresije sa primerima primene”.

Foto: Privatna arhiva

- Taj dan je bio jako emotivan za mene. Iako je zasnovan na istraživanju koje radimo već godinama, gde znam da dobro vladam tematikom, uprkos tome, tad se javila trema. To su veliki trenuci u životu, ponosan sam što sam uspeo to da uradim tik pred 27. rođendan - rekao nam je mladi naučnik kada se prisetio tog velikog dana.

Sa druge strane katedre

Po završetku doktorata, Aleksandar je kročio na drugu stranu katedre, iako je kao saradnik u nastavi radio još po diplomiranju. Sada, kao profesor, predaje na velikom broju predemta različitih vrsta programiranja. Ne krije da ga taj posao iskreno ispunjava.

- Jedan od dražih delova posla jeste rad sa talentovanim individualcima od kojih i ja naučim nešto novo. To je najlepši deo svega što radim, kada znaš da si nekog studenta usmerio i on kasnije uradi nešto veliko iz te oblasti - objasnio je Petrović za Kurir.

Foto: Privatna arhiva

Na kraju, saznali smo da je ovakav uspeh za njega došao prirodno, bez velikih odricanja. Razlog tome je što je imao jasno definisanu viziju i iza sebe godine intenzivne posvećenosti. Iako kaže da je bilo dana sa više ili manje posla, po njegovom mišljenju, uspeh će doći sam ako nas oblast kojom se bavimo zaista zanima.

Kao cilj u karijeri, mladi naučnik želi da svojim studentima prenese sve više znanja, ali i da proširi svoj uticaj u naučnom svetu. Nema sumnje da će ovim tempom Aleksandar Petrović postati međunarodno prepoznati naučnik, a prema dosadašnjim rezultatima, na tom putu se već sada i nalazi.