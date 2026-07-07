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Zbog svih nedoumica, za Kurir je govorio mladi naučnik Aleksandar Petović. On broji 78 naučnih radova iz oblasti veštačke inteligencije.

Sa svega 26 godina postao je doktor nauka i profesor na Univerzitetu Singidunum, urednik je dva naučna časopisa, citiran više od 1.800 puta. Sada nam je dao odgovore na pitanja zbog kojih narod strepi. Počeo je o mračnoj strani AI-a.

"Nismo ni svesni algoritama koji nas programiraju"

- Nismo ni svesni algoritama koji nas programiraju i šalju nam subliminalne poruke svakodnevno. Čovek će u bliskoj budućnosti biti testiran asimilacijom u društvo sve realističnijih humanoidnih robota koji su čak i komercijalno dostupni – priča Petrović uz objašnjenje da je to još uvek na nivou spekulacija, ali ipak, tvrdi da ne treba podsticati negativan stav prema veštačkoj inteligenciji. Međutim, s razvojem AI-a, menja se i tok naših života.

Zamislite život u svetu u kom će nam roboti ići po namirnice. Oni će se sretati sa drugim robotima i ljudima na ulicama, a prema njegovim rečima, očekuju nas i roboti provodadžije koji će određivati kompatibilnost emotivnih parova.

1/5 Vidi galeriju Aleksandar Petrović Foto: Privatna arhiva

AI prevare

- Međuljudski odnosi će se i te kako promeniti - kaže Petrović, a reklo bi se da se već menjaju, budući da se napadači na internetu služe veštačkom inteligencijom dok pokušavaju da vam uzmu novac. Koristeći vaš glas i lik, uz pomoć alata mogu napraviti lažni video sadržaj.

To često biva adresirano na račun bliskih ljudi žrtve uz molbu da pošalju novac. Petrović kaže da se ponekad može uočiti razlika između autentičnog i AI sadržaja, zato uvek proverite svaki detalj na snimku, jer AI često pravi vizuelne deformitete. Te greške se javljaju jer su modeli skloni problemu halucinacije, te naučnik apeluje da im ne treba bezrezervno verovati. Međutim, tehnologija je toliko napredovala, da trenutni najnoviji modeli mogu da naprave sasvim realističan sadržaj.

Foto: ChatGPT

Deca i AI

Zbog svega toga, mnogi strahuju kako za svoju, tako i zabudućnost svoje dece.

- Uticaj veštačke inteigencije na mozak u razvoju i dalje nije dovoljno ispitan, treba voditi računa – kaže naučnik. Odrastanje uz rapidni nivo razvoja tehnologije donosi neke prednosti, ali i izazove. Naš sagovornik savetuje da roditelji ne dozvoljavaju deci prečice u razvoju razmišljanja.

Sprovedeno istraživanje Prema istraživanju koje je sproveo MIT (Masačusetski institut tehnologije) preterano oslanjanje na generativnu veštačku inteligenciju može doprineti usporavanju misaonih procesa. Ipak, mnogi kreativni procesi mogu nastati uz pomoć ovih alata, pa zato dobrobit AI-a zavisi od ispravne upotrebe. Naučnik smatra da je imperativ donošenje što preciznijih odluka za upotrebu veštačke inteligencije, ali je to teško definisati, budući je ovo oblast koja se jako brzo menja i razvija. Samim tim, zahteva i ažurnost na polju smernica za ispravno korišćenje.

Otkazi zbog AI

Iako nije ispitana u svim poljima, u pojedinim firmama radnici dobijaju otkaze, dok vlasnici ulažu novac u veštačku inteligenciju.

S druge strane, mnoge kompanije se žale da je angažovanje robota skupo, pa im se više isplati da zaposle juniora. Petrović smatra da u u određenim oblastima, modeli ne mogu da prevaziđu čoveka.

Foto: Privatna arhiva

- U mnogim oblastima, veštačka inteligencija ne može da obavi zadatak onako kako bi to čovek mogao – jasan je Petrović.

Ispravno korišćenje

Sve više ljudi, umesto terapeutu, pribegava razgovoru sa generativnim agentima. Petrović na kraju savetuje da takve stvari ne treba raditi, posebno ne deliti detalje o zdravlju. Veštačka inteligencija je tu kao alat u stvaranju kreativnih procesa, a ne kao rešenje koje obavlja zadatak umesto nas. AI modeli mogu pomoći u učenju i stvaranju, a promene tek sleduju.

- Tek smo na samom početku, mislim da će AI mnogo doprineti medicini i drugim oblastima važnim za čovečanstvo - rekao nam je sagovornik i poručio da uz pravilnu upotrebu, bez odavanja ličnih informcija, nema prostora za strepnjom od veštačke inteligencije.