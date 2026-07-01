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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se najnovijim upozorenjem za vremenske neprilike, u kom se upozorava područje Borskog i Zaječarskog okruga na kratkotrajne vremenske nepogode. 

- U narednih sat do dva na istoku Srbije (Borski i Zaječarski okrug) jaka konvektivna oblačnost uslovljavaće lokalno obilne pljuskove sa grmljavinom uz kratkotrajnu pojavu grada i jakog vetra. Ova oblačnost će imati tendenciju premeštanja ka Braničevskom i Pomoravskom okrugu - navodi se. 

Olujni vetar, pad temperature i nevreme

Prema najavi RHMZ, tokom večeri na istoku Srbije, kao i ponegde u Pomoravlјu i Šumadiji, plјuskovi i grmlјavina, koji lokalno mogu biti intenzivniji.

Krajem dana u Vojvodini, a tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije jače naoblačenje sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac.

Moguće su i vremenske nepogode u vidu intenzivnijih plјuskova, pojave grada i jakog i olujnog vetra.

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Foto: Shutterstock

Vreme narednih dana

Sutra (02.07.) promenlјivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar u zoni najjačih plјuskova. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i zapadnoj Srbiji kratkotrajno i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 21, a najviša od 24 do 29 stepeni.

U petak (03.07.) na severu suvo, u zapadnoj i centralnoj Srbiji prestanak padavina ujutru i pre podne, dok se na istoku i jugu Srbije očekuju kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom.

Za vikend (04-05.07.) pretežno sunčano, samo u subotu (04.07.) u brdsko-planinskim predelima južne Srbije uz promenlјivu oblačnost tek ponegde kratkotrajna kiša.

Od ponedelјka do četvrtka (06-09.07.) ponovo promenlјivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom, navodi Blic. 

Kurir.rs

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