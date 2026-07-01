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"Burgundi" boja korica i novi grb biće najvidljivije promene na novom pasošu koji se od danas izdaje srpskim državljanima. Ipak, najveća vrednost pasoša nije izgled već snaga, sa 133 zemlje u koje može da se putuje bez vize, srpski pasoš se pozicionira na 30. mesto tradicionalne Henlijeve liste. Nadležni najavljuju širenje bezviznog režima.

Izmene dizajna srpskog pasoša, na koje se čekalo više od 15 godina, donose novu boju – takozvanu burgundi, sa prilagođenim grbom usklađenim sa državnim simbolima. Osim korica, svaka od 32 stranice pasoša imaće drugačiji dizajn.

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Dušan Kozarev kaže da će novi pasoš odražavati aktuelne državne simbole Srbije i da će, pored novog izgleda, imati i više nivoa zaštite u skladu sa najsavremenijim svetskim standardima za izradu putnih isprava.

- Od zaštite od falsifikovanja još je važnija snaga pasoša u smislu koji državljanima Republike Srbije omogućava lakše putovanje u svetu - istakao je Kozarev.

Novi pasoš Foto: Printscreen RTS

Sa kim se pregovara o ukidanju viza

Jačina pasoša se ogleda u tome u koliko zemalja može da se putuje bez viznog režima. Za proširenje putovanja i bezvizni režim u toku su pregovori sa nekoliko zemalja među kojima su Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Kozarev je naveo da je Srbija u poslednjih godinu dana potpisala više sporazuma o ukidanju viza i da nastavlja da usklađuje viznu politiku sa obavezama iz procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Kako je dodao, u narednom periodu očekuje se širenje bezviznog režima.

Što se kućnog budžeta tiče, novi pasoš ne znači da mora da se menja stari, važeći. Burgundi srpski pasoš dobiće svi oni kojima istekne stari, aktuelni, koji ostaju u upotrebi sve dok im ne istekne rok važenja.

Novi pasoš koštaće 4.500 dinara.

Kurir.rs/RTS

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