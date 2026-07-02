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Danas promenlјivo i nestabilno sa plјuskovima i grmlјavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji, uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar.

RHMZ izdaje upozorenja već od jutros u 5 sati. Uključen je i meteoalarm, cela Srbija je žuta i narandžasta što znači da je vreme opasno! 

Temperature su se jutros doslovno prepolovile, a najsvežiji grad u Srbiji trenutno je Dimitrovgrad sa samo 15 stepeni.

Upozorenje na nevreme za Beograd

Danas u pojedinim delovima grada očekuju se lokalno obilniji plјuskovi sa grmlјavinom uz kratkotrajno jak i olujni severozapadni vetar.

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Foto: RHMZ Printscreen

Vreme danas

Danas promenlјivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar u zoni najjačih plјuskova. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i zapadnoj Srbiji kratkotrajno i jak severni i severozapadni. Najviša temperatura od 24 do 29.

Vreme narednih dana

U petak (03.07.) na severu suvo, u zapadnoj i centralnoj Srbiji prestanak padavina ujutru i pre podne, dok se na istoku i jugu Srbije očekuju kiša i lokalni plјuskovi sa grmlјavinom. Za vikend (04-05.07.) pretežno sunčano, samo u subotu (04.07.) u brdsko-planinskim predelima južne Srbije uz promenlјivu oblačnost tek ponegde kratkotrajna kiša. Od ponedelјka do četvrtka (06-09.07.) ponovo promenlјivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom.

Temperature u Srbiji u 7 časova: Prepolovile se, u jednom od gradova samo 15 stepeni

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Foto: RHMZ Printscreen

AMSS vozačima savetuje oprez zbog iznenadnih pljuskova, kamioni čekaju četiri sata na prelazu Šid

Vozačima se savetuje da ne voze prebrzo i drže odstojanje na putu zbog nestabilnog vremena i iznenadnih pljuskova koji menjaju uslove za vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama u Srbiji jutros nema zadržavanja. Na granicama takođe nema zadržavanja za putnička vozila.

Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju četiri sata na graničnom prelazu Šid, dva sata na Horgošu i oko sat vremena na Batrovcima.

Na ostalim prelazima nema zadržavanja ni za teretna vozila.

Kurir.rs/RHMZ

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