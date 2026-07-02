Slušaj vest

Vozačima se savetuje da ne voze prebrzo i drže odstojanje na putu zbog nestabilnog vremena i iznenadnih pljuskova koji menjaju uslove za vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama u Srbiji jutros nema zadržavanja. Na granicama takođe nema zadržavanja za putnička vozila. Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju četiri sata na graničnom prelazu Šid, dva sata na Horgošu i oko sat vremena na Batrovcima. Na ostalim prelazima nema zadržavanja ni za teretna vozila.

Horgoš

Foto: MUP kamere printscreen

Kad je reč o gužvama na graničnim prelazima, za razliku od juče ujutro kada je Horgoš (ulazak u Srbiju) bio gotovo prazan, jutros je situacija potpuno drugačija - kolone su nepregledne.

Preševo

Foto: AMSS kamere printscreen

Gužva je jutros i na prelazu Gradina, izlaz iz Srbije ka Bugarskoj, dok na Preševu (izlaz ka S. Makedoniji) nema nikakve gužve.

Gradina

Foto: AMSS kamere printscreen

Na prelazu Batrovci, izlaz iz Srbije ka Hrvatskoj, ovog jutra nema apsolutno nikog, kao ni na prelazima ka Crnoj Gori.

Horgoš

Foto: AMSS kamere printscreen