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Vozačima se savetuje da ne voze prebrzo i drže odstojanje na putu zbog nestabilnog vremena i iznenadnih pljuskova koji menjaju uslove za vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama u Srbiji jutros nema zadržavanja. Na granicama takođe nema zadržavanja za putnička vozila. Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju četiri sata na graničnom prelazu Šid, dva sata na Horgošu i oko sat vremena na Batrovcima. Na ostalim prelazima nema zadržavanja ni za teretna vozila.

Horgoš

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Foto: MUP kamere printscreen

Kad je reč o gužvama na graničnim prelazima, za razliku od juče ujutro kada je Horgoš (ulazak u Srbiju) bio gotovo prazan, jutros je situacija potpuno drugačija - kolone su nepregledne.

Preševo

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Foto: AMSS kamere printscreen

Gužva je jutros i na prelazu Gradina, izlaz iz Srbije ka Bugarskoj, dok na Preševu (izlaz ka S. Makedoniji) nema nikakve gužve.

Gradina

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Foto: AMSS kamere printscreen

Na prelazu Batrovci, izlaz iz Srbije ka Hrvatskoj, ovog jutra nema apsolutno nikog, kao ni na prelazima ka Crnoj Gori.

Horgoš

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Foto: AMSS kamere printscreen

Kurir.rs

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