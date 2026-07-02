NA PREŠEVU NIKOG, NA HORGOŠU KOLAPS! Nepregledne kolone i na Gradini, izlazu iz Srbije ka Bugarskoj! (FOTO)
Vozačima se savetuje da ne voze prebrzo i drže odstojanje na putu zbog nestabilnog vremena i iznenadnih pljuskova koji menjaju uslove za vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na naplatnim stanicama u Srbiji jutros nema zadržavanja. Na granicama takođe nema zadržavanja za putnička vozila. Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju četiri sata na graničnom prelazu Šid, dva sata na Horgošu i oko sat vremena na Batrovcima. Na ostalim prelazima nema zadržavanja ni za teretna vozila.
Horgoš
Kad je reč o gužvama na graničnim prelazima, za razliku od juče ujutro kada je Horgoš (ulazak u Srbiju) bio gotovo prazan, jutros je situacija potpuno drugačija - kolone su nepregledne.
Preševo
Gužva je jutros i na prelazu Gradina, izlaz iz Srbije ka Bugarskoj, dok na Preševu (izlaz ka S. Makedoniji) nema nikakve gužve.
Gradina
Na prelazu Batrovci, izlaz iz Srbije ka Hrvatskoj, ovog jutra nema apsolutno nikog, kao ni na prelazima ka Crnoj Gori.
Horgoš
Kurir.rs