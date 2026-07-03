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Zapadnu Srbiju pogodio je tropski talas sa temperaturama koje su dostizale oko 40 stepeni u plusu, pod čijim su uticajem poljoprivredne kulture bile izložene velikom stresu, a posledice su već vidljive na voću i strnim žitima.

Nakon perioda ekstremnih vrućina, čačanski kraj zahvatilo je i olujno nevreme praćeno gradom i jakim vetrom, dok su nove padavine i snažniji vetar zabeleženi i pretprošle noći. Prema prvim procenama, štete su za sada manjih razmera i evidentirane su u pojedinim selima na levoj obali Zapadne Morave, ali se očekuje da bi dugotrajne visoke temperature mogle ostaviti znatno ozbiljnije posledice po useve.

Foto: Edwin Remsberg / VWPics / Profimedia

Situaciju u selu Baluga proverila je novinarka Gordana Injac sa terena, dok je Goran Stranjančević, poljoprivrednik iz Baluge, za Kurir televiziju izneo detalje o trenutnom stanju i posledicama nevremena.

"Iz godine u godinu sve gore, kukuruz se bori, a suša uzima danak"

Kako je objasnio Goran Stranjančević, problemi su se najviše primećivali na parcelama sa plićim zemljištem, dok su dublje njive nešto bolje zadržavale vlagu, ali su visoke temperature i dalje ostavljale trag.

Foto: Kurir Televizija

- Ovo iz godine u godinu ide, izgleda, u sve goru situaciju što se tiče tih vrućina. Došli smo već u rane letnje mesece gde smo mi već do 40 stepeni stizali. Jednostavno nema vazduha, sve je smireno, nema vetra ni malo da da oduška, katastrofa je, jednostavno. Teško podnose kulture, sve zavisi od parcele do parcele, gde je plića zemlja tu se suša ranije osetila, a gde su dublje parcele drže se malo bolje, ali se već vidi nedostatak vlage. Kukuruz se bori, kao i strna žita, ne znam šta će biti, žetva je počela i pre optimalnog roka i već ima požnjevenih parcela - objasnio je Stranjančević.

02:48 "IZ GODINE U GODINU SVE JE GORE!" Paklene vrućine pa nevreme i grad spržili čačanski kraj, poljoprivrednici očajni: Kukuruz se bori, suša uzima danak! Izvor: Kurir televizija

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