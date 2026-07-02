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Iako digitalni sistem kamera "Safe City" (Bezbedan grad) uspešno beleži saobraćajne prekršaje na putevima širom Severne Makedonije,vozači sa stranim registarskim tablicama za sada ipak ne mogu biti sankcionisani na graničnim prelazima.

Kako je zvanično saopšteno iz tamošnjeg Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), razlog za ovo je trenutni nedostatak integrisane baze podataka preko koje bi se utvrdilo vlasništvo nad stranim vozilima i dostavili prekršajni nalozi.

Ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski objasnio je da sistem evidentira apsolutno sva vozila bez izuzetka, ali da za strane tablice MUP trenutno nema pristup međunarodnim bazama radi identifikacije vlasnika. On je najavio da se ubrzano radi na izradi softverskog rešenja, kao i na formiranju posebnog organizacionog punkta koji će u budućnosti biti zadužen isključivo za procesuiranje prekršaja koje naprave strani državljani.

Ova informacija dolazi u samom jeku letnje turističke sezone kada kroz Severnu Makedoniju svakodnevno tranzitiraju desetine hiljada turista na putu ka Egejskom moru. Samo u poslednja 24 časa preko graničnih prelaza Bogorodica i Tabanovce u zemlju je ušlo oko 24.000 stranih državljana, dok je više od 32.000 napustilo državu.

Pametne AI kamere snimile gomilu prekršaja Foto: Shutterstock

Bez obzira na to što stranci trenutno ne dobijaju prijave na granici, nadležni upućuju oštar apel svim vozačima da striktno poštuju ograničenja brzine. Kamere visoke rezolucije nesmetano arhiviraju sve prekršaje, a sistem je na bazi domaćih vozača pokazao stopostotnu efikasnost. Od početka rada sistema (2. februara 2026. godine) registrovano je više od 120.000 prekršaja, od čega se čak 95 odsto odnosi upravo na prekoračenje brzine. Ovaj sistem je već spasio živote, smanjivši broj poginulih na makedonskim drumovima za čak 40 procenata u prvih pet meseci.

Na glavnoj ruti ka Grčkoj (Preševo - Evzoni), najaktivnije zone i lokacije na kojima se nalaze kamere koje prate svaki korak vozača su:

pred isključenje za Skoplje,

neposredno pre poznatog odmarališta i restorana brze hrane „Bastion Plaza“, kao i pet kilometara nakon njega,

posle isključenja za Veles,

odmah po izlasku iz tunela, iza četvrte naplatne stanice,

na mostovima i nadvožnjacima kod poslednje naplatne rampe pre same granice.