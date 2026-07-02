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Nevreme koje je pogodilo područje Loznice, Krupnja i Koceljeve nanelo je veliku materijalnu štetu na usevima, krovovima i elektromreži. Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice MUP-a Damir Vidović rekao je za RTS da Sektor za vanredne situacije nije intervenisao, jer su lokalne službe same otklonile posledice.

Damir Vidović je rekao da su letnje nepogode brze i intenzivne, a da u kratkom periodu mogu da izazovu veliku štetu.

Upozorava da se voda najčešće zadržava u ulegnućima i podvožnjacima, zbog čega građani ne bi trebalo da pokušavaju da prođu vozilima kroz poplavljene delove puta.

- Nikad ne znamo kolika je zapravo dubina, veoma često vozila ostanu - rekao je Vidović.

Posebno apeluje da se ne prilazi oborenim dalekovodima i kablovima.

Damir Vidović Foto: RTS Printscreen

- Nemojte im prilaziti, pozovite dežurnu službu, pozovite 193 vatrogasce spasioce ili neku nadležnu službu - poručio je Vidović.

Pored nevremena, veliki rizik početkom jula predstavljaju požari na otvorenom. Od početka godine vatrogasci-spasioci intervenisali su na 16.635 vanrednih događaja, od čega je skoro 12.000 bilo požara, a 7.144 požara na otvorenom prostoru.

- Veoma često imamo požare na otvorenom prostoru koji budu izazvani što ljudskim nemarom, nepažnjom, to jednostavno neodgovornošću ljudi - naglasio je Vidović.

Podseća da je zakonom zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja i strnjike, a da kazne za fizička lica iznose od 10.000 do 50.000 dinara.

Posebno je opasno paljenje strnjike u blizini auto-puteva, jer dim može ugroziti bezbednost saobraćaja.