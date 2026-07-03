Dosta je bilo! Grci krenuli u obračun sa bahatim turistima: Suncobrani lete u smeće, nema ni upozorenja
Sezona letovanja u Grčkoj je u punom jeku, a hiljade turista svakodnevno zauzimaju mesta na plažama već u ranim jutarnjim satima. Međutim, jedna opština na Halkidikiju odlučila je da stane na put praksi koja godinama izaziva negodovanje među kupačima.
Opština Kasandra ovih dana postavlja zvanična upozorenja na javnim plažama kojima obaveštava građane i turiste da ostavljanje suncobrana, ležaljki i druge opreme radi "rezervisanja" mesta više neće biti tolerisano.
Kako se navodi u obaveštenju koje se pojavilo i na Instagram stranici "Grčka info", vlasnici su dužni da u roku od 24 sata uklone svoju opremu. U suprotnom, opštinske službe imaju pravo da je uklone bez dodatnog upozorenja, proglase napuštenom i odlože u skladu sa propisima, bez obaveze da je vrate vlasniku.
Ova mera sprovodi se u skladu sa zakonom kojim se štiti pravo svih građana na slobodno korišćenje javnih plaža i sprečava njihovo nelegalno zauzimanje.
To znači da turisti koji ostavljaju suncobrane, stolice, peškire ili drugu opremu kako bi sebi sačuvali mesto za kasnije rizikuju da po povratku na plažu zateknu prazan prostor i ostanu bez svoje imovine.
Nadležni zato apeluju na sve posetioce da poštuju pravila i ne zauzimaju javni prostor ostavljanjem opreme bez nadzora, jer se takva praksa u pojedinim opštinama u Grčkoj više neće tolerisati.
Ova mera posebno raduje mnoge turiste koji godinama ukazuju na problem "rezervisanih" mesta na plažama, ističući da će javne plaže na taj način biti dostupnije svima pod jednakim uslovima.