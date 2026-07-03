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Opština Kasandra ovih dana postavlja zvanična upozorenja na javnim plažama kojima obaveštava građane i turiste da ostavljanje suncobrana, ležaljki i druge opreme radi "rezervisanja" mesta više neće biti tolerisano.

Kako se navodi u obaveštenju koje se pojavilo i na Instagram stranici "Grčka info", vlasnici su dužni da u roku od 24 sata uklone svoju opremu. U suprotnom, opštinske službe imaju pravo da je uklone bez dodatnog upozorenja, proglase napuštenom i odlože u skladu sa propisima, bez obaveze da je vrate vlasniku.

Ova mera sprovodi se u skladu sa zakonom kojim se štiti pravo svih građana na slobodno korišćenje javnih plaža i sprečava njihovo nelegalno zauzimanje.

Nea Flogita Foto: Kurir/T.S.

To znači da turisti koji ostavljaju suncobrane, stolice, peškire ili drugu opremu kako bi sebi sačuvali mesto za kasnije rizikuju da po povratku na plažu zateknu prazan prostor i ostanu bez svoje imovine.

Nadležni zato apeluju na sve posetioce da poštuju pravila i ne zauzimaju javni prostor ostavljanjem opreme bez nadzora, jer se takva praksa u pojedinim opštinama u Grčkoj više neće tolerisati.