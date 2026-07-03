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U Fejsbuk grupi "Izgubljeno, nađeno, ukradeno" objavljeno je upozorenje da su nepoznate osobe ponovo viđene kako zaustavljaju ljude i nude navodno vredan zlatni nakit u zamenu za gotovinu, uz priču da su ostali bez goriva.

- Prevaranti. Dva bradata muškarca i žena dolaze sa pričom da su Turci kojima je nestalo goriva u autu. Nude zlato u zamenu za novac. Pobegli su čim im je uslikan auto - navodi se u objavi koja je izazvala brojne reakcije članova grupe.

Reč je o prevari koja godinama kruži Srbijom i regionom, a posebno se intenzivira tokom letnjih meseci, kada su putevi puni turista, putnika i ljudi koji su spremniji da pomognu nekome za koga veruju da se našao u nevolji.

Zaživela stara prevara Foto: Printscreen/ Facebook/ Izgubljeno nađeno ukradeno

Kako funkcioniše prevara?

Inače, scenario je gotovo uvek isti. Prevaranti se predstavljaju kao strani državljani, najčešće kao turisti kojima je navodno nestalo goriva ili novca. Tvrde da ne mogu da koriste platne kartice, da su ostali bez gotovine ili da im je hitno potreban novac kako bi nastavili put.

Kako bi njihova priča delovala uverljivije, nude navodno vredan zlatni lanac, prsten, narukvicu ili sat kao zalog ili u zamenu za manju sumu novca. Ubeđuju žrtvu da predmet vredi višestruko više od iznosa koji traže, ostavljajući utisak da osoba zapravo dobija odličnu priliku.

Međutim, u najvećem broju slučajeva ispostavi se da nakit nije od zlata, već od bezvrednog metala ili je reč o jeftinoj imitaciji. Kada uzmu novac, prevaranti odlaze i više ih nije moguće pronaći.

Zašto ova prevara i dalje prolazi?

Prevaranti računaju na saosećanje ljudi i želju da pomognu nekome ko je, navodno, u problemu daleko od svoje zemlje. Istovremeno stvaraju osećaj hitnosti kako žrtva ne bi imala vremena da razmisli ili proveri njihove tvrdnje.

Često koriste vozila sa stranim registarskim tablicama, nastupaju u paru ili grupi i imaju unapred pripremljenu priču kojom pokušavaju da steknu poverenje prolaznika.

Ovo nije jedini trik

Slični oblici prevara uključuju i navodno skupe satove, mobilne telefone ili drugu "luksuznu" robu koja se prodaje po izuzetno niskoj ceni zbog hitne potrebe za novcem. U drugim slučajevima prevaranti traže novac za gorivo, putarinu ili popravku vozila, obećavajući da će novac kasnije vratiti, što se gotovo nikada ne dogodi.