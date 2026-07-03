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Sveti sveštenomučenik Metodije, episkop patarski, od mladosti je sav svoj život posvetio podvigu i bogopoznaju. Zbog svoje vrline, učenosti i duhovne zrelosti, bio je viđen kao "grad na gori" i po božanskom promislu postavljen za episkopa u Patari Likijskoj, gde je postao pastir slovesnog stada Hristovog.

Bio je učen i krasnorečiv arhijerej, poznat po svojoj revnosti u veri i jasnom ispovedanju istine. Učio je narod blagim i mudrim rečima, vodeći ga ka duhovnom savršenstvu, a njegovo bogonadahnuto učenje širilo se kao svetlost koja razgoni tamu. Posebno je ustao protiv jeresi Origenove, čiju je zabludu razobličavao i duhovno pobijao rečju i verom.

Zbog svoje nepokolebljivosti i borbe za čistotu pravoslavnog učenja, Sveti Metodije je postao meta progona. Neznabošci su ustali na njega, uhvatili ga i mučili, a zatim ga mačem pogubili u Halkidi Sirijskoj 311. godine. Tako je ovaj sveti pastir Hristov skončao svoj zemaljski život, postavši svedok vere i istine do poslednjeg daha.

Njegova smrt nije bila kraj, već ulazak u večni život. Crkveno predanje ga opisuje kao onoga koji je, poput žrtvenog jagnjeta, prinet Bogu, ovenčan dvostrukim vencem — i ispovedništva i mučeništva. Ostao je upamćen i po svojim spisima, među kojima se posebno izdvaja delo "Gozba deset devojaka", u kojem je sabrao duhovne pouke o vrlinama.

Sveti Metodije ostavio je za sobom snažnu poruku postojanosti u veri i hrabrosti u ispovedanju Hrista, kao i pouku da se čovek trudi i priprema, ali da je ishod uvek u Božjoj volji: "Čovek predlaže, a Bog raspolaže."

MOLITVA SVETOM METODIJU: "Krv tvoja, mudri, tajno vapi iz zemlje ka Bogu, kao Aveljeva, bogomudri svetitelju Metodije, koji si jasno propovedao Božije ovaploćenje. Zato si posramio Origenovu obmanu i prestavio si se u nebeski dvorac: Moli Hrista Boga da spase duše naše."

Duhovna poruka

U narodu se na današnji dan veruje da je dobro izgovoriti molitvu i setiti se svetitelja u tišini doma, uz zahvalnost i smirenje. Smatra se da dan Svetog Metodija podseća da čovek treba da priprema svoje srce za dela, ali da sve ostalo prepušta Božjoj volji, u veri i strpljenju.