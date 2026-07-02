Slušaj vest

Naime, na području Policijske uprave u Vranju, u proteklih mesec dana, učestale su prijave građana da ih nepoznate osobe pozivaju telefonom, predstavljajući se kao zdravstveni ili humanitarni radnici i traže im novac kako bi pomogli članovima njihovih porodica koji su, kako tvrde, povređeni u saobraćajnim nezgodama.

Policija, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Vranju, intenzivno radi na rasvetljavanju ovih događaja i identifikaciji osumnjičenih.

Ne propustiteDruštvoOVAKO IZGLEDA MEJL ČIJI PRILOG NE TREBA DA OTVORITE: MUP poslao upozorenje građanima
sajberkriminal-haker-hakeri.jpg

- Apelujemo na građane, a posebno na starije, da budu oprezni i da ukoliko ih neko pozove i na ovaj ili sličan način im zatraži novac, odmah prekinu razgovor i pozovu člana porodice - poručuju iz MUP.

Takođe, pozivaju građane da ukoliko ih nepoznate osobe pozovu i traže im novac, dođu u Policijsku upravu u Vranju, najbližu policijsku stanicu ili da prijave na broj telefona 192.

Ne propustiteDruštvoČUVAJTE SE AKO VAM STIGNE OVAJ POZIV: Nova telefonska prevara hara Srbijom – prevaranti traže novac za navodne nesreće i hitne operacije
Screenshot 2026-03-04 132114.jpg
DruštvoNova prevara hara "Vacapom"! Stiže poruka od prijatelja, a onda nestaje novac - nikako ne klikćite
Telefon i novac
DruštvoNOVA SMS PREVARA KRUŽI SRBIJOM! MUP upozorava: Prevaranti šalju poruke o prekoračenju brzine, ne otvarajte linkove, ne unosite lične podatke
MUP Srbije.jpg
DruštvoNova moderna prevara uzela maha u Srbiji! Pozove vas bliska osoba i traži novac, a u sve umešana veštačka inteligencija

07:25
NOVA PREVARA NA BANKOMATIMA U SRBIJI!NBS upozorava građane da nikome ne otkrivaju PIN broj Izvor: Kurir televizija