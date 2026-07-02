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Naime, na području Policijske uprave u Vranju, u proteklih mesec dana, učestale su prijave građana da ih nepoznate osobe pozivaju telefonom, predstavljajući se kao zdravstveni ili humanitarni radnici i traže im novac kako bi pomogli članovima njihovih porodica koji su, kako tvrde, povređeni u saobraćajnim nezgodama.

Policija, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Vranju, intenzivno radi na rasvetljavanju ovih događaja i identifikaciji osumnjičenih.

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- Apelujemo na građane, a posebno na starije, da budu oprezni i da ukoliko ih neko pozove i na ovaj ili sličan način im zatraži novac, odmah prekinu razgovor i pozovu člana porodice - poručuju iz MUP.

Takođe, pozivaju građane da ukoliko ih nepoznate osobe pozovu i traže im novac, dođu u Policijsku upravu u Vranju, najbližu policijsku stanicu ili da prijave na broj telefona 192.