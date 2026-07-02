Milisavu Lazareviću dijagnostikovan je Klatskin tumor tip 4, retko i agresivno maligno oboljenje žučnih puteva, a jedina šansa za izlečenje je hitna operacija i nastavak lečenja u inostranstvu.

Za to je potrebno prikupiti značajna finansijska sredstva, zbog čega su njegovi prijatelji i kolege pokrenuli apel za pomoć.

- Obraćamo vam se sa molbom da pomognemo našem prijatelju i kolegi Milisavu Lazareviću, koji vodi najvažniju životnu bitku. Milisavu je dijagnostikovan Klatskin tumor tip 4, veoma ozbiljno i retko maligno oboljenje žučnih puteva. Jedina šansa za izlečenje je hitna operacija i dalje lečenje u inostranstvu, za koje je potrebno prikupiti značajna finansijska sredstva - navodi se u objavi na društvenim mrežama i dodaje: