Milisav vodi najvažniju životnu bitku: Dijagnostikovan mu težak i redak tumor, hitno potrebna operacija u inostranstvu - prijatelji mole za pomoć
Milisavu Lazareviću dijagnostikovan je Klatskin tumor tip 4, retko i agresivno maligno oboljenje žučnih puteva, a jedina šansa za izlečenje je hitna operacija i nastavak lečenja u inostranstvu.
Za to je potrebno prikupiti značajna finansijska sredstva, zbog čega su njegovi prijatelji i kolege pokrenuli apel za pomoć.
- Obraćamo vam se sa molbom da pomognemo našem prijatelju i kolegi Milisavu Lazareviću, koji vodi najvažniju životnu bitku. Milisavu je dijagnostikovan Klatskin tumor tip 4, veoma ozbiljno i retko maligno oboljenje žučnih puteva. Jedina šansa za izlečenje je hitna operacija i dalje lečenje u inostranstvu, za koje je potrebno prikupiti značajna finansijska sredstva - navodi se u objavi na društvenim mrežama i dodaje:
- Zato vas molimo da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognete uplatom. Svaka donacija, bez obzira na iznos, predstavlja korak bliže Milisavljevom ozdravljenju.