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Milisavu Lazareviću dijagnostikovan je Klatskin tumor tip 4, retko i agresivno maligno oboljenje žučnih puteva, a jedina šansa za izlečenje je hitna operacija i nastavak lečenja u inostranstvu.

Za to je potrebno prikupiti značajna finansijska sredstva, zbog čega su njegovi prijatelji i kolege pokrenuli apel za pomoć.

- Obraćamo vam se sa molbom da pomognemo našem prijatelju i kolegi Milisavu Lazareviću, koji vodi najvažniju životnu bitku. Milisavu je dijagnostikovan Klatskin tumor tip 4, veoma ozbiljno i retko maligno oboljenje žučnih puteva. Jedina šansa za izlečenje je hitna operacija i dalje lečenje u inostranstvu, za koje je potrebno prikupiti značajna finansijska sredstva - navodi se u objavi na društvenim mrežama i dodaje:

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Foto: Privatna arhiva

- Zato vas molimo da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognete uplatom. Svaka donacija, bez obzira na iznos, predstavlja korak bliže Milisavljevom ozdravljenju.

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